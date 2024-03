Monday, March 25, 2024



Royal, Very Illustrious, Venerable and Most Ancient Archconfraternity of the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ Robe color: red

Itinerary



18.00 – Archpriest Church of Our Lady of Carmen, Colón, Camachos, Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel (emergency passage), Tomás Maestre, Sol, Frenería.

19.00 – Cardenal Belluga (on the right), Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Cetina, Barrionuevo, Trapería (emergency passage), Santo Domingo (on the left), Santa Ana, Alfonso X el Sabio, Santa Clara, Echegaray, Julián Romea , Fernández Ardavín, Santa Gertrudis, Calderón de la Barca, José Esteve Mora (on the left), San Bartolomé, Santa Catalina, Gran Vía (Emergency Passage), Santa Catalina (right monument), Flores (on the right), Christ de la Esperanza, San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Puente Viejo, Canalejas, Camachos, Colón.

22.00 – Archpriest Church of Our Lady of Carmen Steps

1. SAN VICENTE FERRER Ramón Cuenca Santo. 2011. 24 shelves. 2. THE SAMARITAN Roque López López. 1799. 26 shelves. 3. JESUS ​​IN THE HOUSE OF LAZARUS José Hernández Navarro. 1985. 38 shelves. 4. THE LAVATORY Juan González Moreno. 1952. 38 shelves. 5. THE DENIAL OF SAINT PETER Nicholas de Bussy and Mignan (Saint Peter) 1689 and José Hernández Navarro (Christ) 2017. 26 shelves. 6. THE PRETORIUM Nicholas de Bussy and Mignan (Christ) 1696; Jose Sanchez Lozano (Pilatos and Berrugo) 1945 and Ramón Cuenca Santo (Roman soldier) 2011. 28 shelves. 7.THE DAUGHTERS OF JERUSALEM Juan González Moreno. 1956. 36 shelves. 8. THE CHRIST OF PENALTY José Hernández Navarro. 1986. 36 shelves. 9. HOLY CHRIST OF THE BLOOD Nicholas de Bussy and Mignan. 1693. 24 shelves. 10. SAN JUAN Juan Dorado Brisa.1905. 18 shelves. 11. THE PAINFUL Roque López López. 1787. 24 shelves.