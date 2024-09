It’s been 18 years of The anthillrecalled Pablo Motos at the start of the 19th season. He has left the white shirt, put on a sky blue one like the ones all the gentlemen of Spain have —especially Alberto Núñez Feijóo— and has presented the signings of this season. The first is the comedian Susi Caramelo, who already knows what the prime time because he participated in the fleeting Chinese tales from Telecinco, and the content creator Plex. A boy with millions of followers on his social networks and millions of centimeters tall who appeared on screen this Monday much more combed than in his videos and who we imagine cured of fright after having cohabited with Frank from La Jungla during one of his trips around the world.

Rafael Nadal jokes with Pablo Motos during the interview he gave on the return of ‘El Hormiguero’. Antena3

Today, Rafael Nadal Parera came to tell us how the summer was. More than to have fun, he came to avoid getting dirty. Not even KH7 washes cleaner than what we see today. A presenter who asked questions about tennis. About tennis and little else! Not a Puigdemont, not a dart at Sánchez, or things that everyone already knows, like that we are in a country where you can’t say anything, that to flirt you have to go to a notary, in the eighties we were free, things like that. I was going to say what a pity, but let’s not kid ourselves. Much better this way. [Pablo Motos logró en su primer enfrentamiento con Babylon Show, el programa de Carlos Latre en Telecinco, un gran 21% con 2.378.000 espectadores, muy alejado del 6,1% y

Motos preguntó cómo fue lo de no jugar el US Open, que si tiene supersticiones, que si ve bien a Carlos Alcaraz, que si lo considera rival. Y la retirada qué, qué bonita la amistad con Federer, por favor, poned un vídeo y vamos a recordar cuando estos dos titanes se agarraron las manos y lloraban a lágrima viva. No se había visto nada igual desde que Goose y Maverick pilotaban juntos en Top Gun.

El presentador, que huele cuando la cosa fluye, vio a un Nadal sereno, con pocas ganas de verbena, de convertirse en trending topic sin necesidad, así que tiró de repertorio para no hacer daño. ¿Cuánto pesa la antorcha olímpica? ¿Sigues con el vicio de la Nutella? ¿Los cambios de la paternidad bien? El de Manacor —qué ganas de escribir esto desde siempre— jugaba en casa y no quería complicarse la vida. Pesa un poco pero en aquel viaje por el Sena “nos cayó una tormentilla importante”. No quiere confesar si se pasa con el chocolate por si le escucha la nutricionista. Ser padre le ha cambiado en muchas cosas y casi todas para bien. España está tranquila, aunque quizá un poco aburrida.

Magia y Generación Z

Es entonces cuando sucede la magia. “He oído por ahí que en tu tiempo libre haces hoteles”, suelta Motos, así como el que no quiere la cosa. Y comienza la promo en prime time. Nadal habla de la inversión que ha realizado con una empresa del sector, el nombre de la marca que va a lanzar, el “aire mediterráneo” que tendrán los establecimientos. Un saludo a quien haya realizado el dosier de prensa porque claramente le ha trasmitido las claves del asunto. Una vez lanzado el anuncio, el presentador le pide que el encendido y el apagado de luces de las habitaciones sea lo más sencillo posible. Gracias, Pablo.

Y partir de ahí, la demostración de que si la maquinaria está engrasada, para qué cambiarla. Las hormigas hacen chistes sin demasiada gracia, con un puntito picantón de la época en la que Pajares y Esteso estaban en su prime. Hablan de pelotas de tenis depiladas o peludas y en la mesa y en el público se escuchan risitas. El debutante, Plex, se encargará de hacer cosas arriesgadas como le tocó en su día a Pilar Rubio. El de ciencia hace lo de siempre, ciencia. En la tertulia del humor debuta Caramelo, y sus compañeros citan a personas muy presentes en la Generación Z como Dyango o Mocedades, y entre las aventuras del verano destaca que el hijo de uno de los tertulianos ha descubierto “que tiene picha”. Caramelo va a hacer una sección que se llama Diario de putácora. Este programa no es para mí. Ni falta que hace.

Puedes seguir EL PAÍS Televisión en X o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.