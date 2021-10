Vintage is in trek, ook als het over auto’s gaat. Bij Bentley werd er dan ook voor gekozen de 70And verjaardag van Mulliner te vieren door het palet van koetswerkkleuren uit te breiden met vier klassieke tinten uit de jaren 30. Voortaan kun je je nieuwe Bentley ook bestellen in Dove Gray, Claret, Old English White of Oxford Blue. Naast de vier kleuren uit vervlogen tijden heeft Bentley een vijftiental tinten geselecteerd die in de loop van de voorbije vijftig jaar werden gebruikt en die opnieuw kunnen worden besteld via de “Personal Commissioning Guide” van Mulliner. Een van die specifieke kleuren is het Sage Green waarin een Flying Spur V8 uit het perspark van Bentley gehuld is.

Het bijzusione aan deze kleuren “op bestelling” is dat ze manueel worden aangebracht. Er komt dus geen robot aan te pas, maar puur handwerk, als eerbetoon aan hun exclusieve en vintage karakter.

Hare Koninklijke Hoogheid

Maar natuurlijk gaat alle aandacht uit naar de vier “antieke” kleuren, die elk symbool staan ​​voor een specifiek decadesum. Zo gaat Dove Gray terug tot de Bentleys uit het Derby-tijdperk van de jaren 30, waarmee het een van de oudste lakkleuren van het merk is.

Het meer exclusieve en prestigieuze Claret is geïnspireerd op de kleur Royal Claret die gebruikt wordt voor alle koninklijke Bentleys sinds de jaren 40, en werd speciaal gecreëerd werd voor de Bentley die dienstdeed voor het gouden jubileum van Hare Koninklijke Elizabeth II. De twee overige herinneren respectievelijk aan de jaren 50 (Old English White) en de jaren 60 (Oxford Blue), waarbij die laatste in 1998 at the eens opnieuw werd opgevist voor de Diamond Series.