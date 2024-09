Sein größtes Match gegen Borg habe er 1980 in Wimbledon gespielt, erzählte er, und fast jeder Amerikaner erinnere sich daran. Allerdings nicht, wie die Partie ausgegangen ist. Deshalb sage er jedem, der danach frage, das sei ein wirklich tolles Match gewesen, und den fünften Satz, den habe er gewonnen. Das stimme zwar nicht, der Gewinner damals hieß Borg, aber die Leute seien alle begeistert, von diesem großen Sieg zu hören.

Macht immer was her

Great Job! So schreibe man Geschichte, sagte McEnroe, in der Politik sei das ja gang und gäbe. Trump lässt grüßen. Man muss kleine Unwahrheiten oder auch große Lügen nur ständig mit Inbrunst wiederholen, früher oder später glauben es die Leute. Deshalb ist vielen Amerikanern auch klar: Trump hat die letzte Präsidentenwahl gewonnen, und McEnroe hat Borg 1980 in Wimbledon besiegt.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Now let’s leave the big lies aside and focus on McEnroe and his little untruth. Can we learn something from him for the history of our own sports careers? Of course. For example, I took part in the Ironman triathlon in Hawaii a long time ago. It always makes a difference when I mention it in passing.

But when people ask me how long it took me to finish, I always look pretty stupid. It took me quite a long time to cross the finish line in Kona. A little too long to brag about. At least I can say that this was one of the hardest races in Hawaii to date.

Extreme heat, extreme wind, extreme humidity. And that while most of the people in the medical tent were still hooked up to IVs, I sat down an hour after crossing the finish line to write a report for the newspaper. It’s not a bad story, but when I tell my grandchildren about it, I’ll do it differently. McEnroe style.