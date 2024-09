„Für mich ist der Kapitän der Abgesandte der Mannschaft, der die Meinung der Mannschaft vertritt. Wir haben versucht, Spieler zu finden, die einen guten Draht haben“, sagte Nagelsmann bei der Zusammenkunft der Nationalmannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach.

„Josh war einer der drei Kapitäne der EM, da ist es logisch, wenn die anderen nicht da sind, dass er der Kandidat ist“, sagte der Bundestrainer. Kimmich sei einer „der immer Vollgas gibt, manchmal zu viel, einer, der immer gewinnen will.“

Führungsanspruch deutlich gemacht

Seine Premiere als offizieller Kapitän gibt Kimmich beim Start in die Nations League am kommenden Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn. Die Ernennung zum Spielführer ist für ihn eine besondere Auszeichnung in seiner bereits langen DFB-Karriere. Sein Debüt im Nationaltrikot gab der ehrgeizige Profi im EM-Test im Mai 2016 gegen die Slowakei (1:3). Auch bei der folgenden Endrunde war er in Frankreich dabei.

Nach dem Confed-Cup-Sieg mit einem Perspektivteam in Russland 2017 schien der Weg für weitere große Erfolge geebnet, doch die Turnierhistorie verlief für Kimmich mehr als unglücklich. Frühes WM-Aus 2018 und 2022, EM-Enttäuschung 2021 – die Misere der DFB-Elf war auch mit seinem Namen eng verbunden.

The European Championship at home, with good performances, a good atmosphere and the ultimately unfortunate exit in the quarter-finals against Spain this summer, is set to be a turning point. Kimmich has always made his claim to leadership clear. He has worn the DFB armband several times, for example as Manuel Neuer’s deputy.

Ter Stegen new number one

The promotion seems obvious. With 91 international matches, Kimmich has by far played the most in Nagelsmann’s current squad. Next summer he could join the 100-cap club. He is followed by Rüdiger (74), Havertz (51) and Marc-André ter Stegen (40).

The goalkeeper, like Jonathan Tah, Pascal Groß and Niclas Füllkrug, is part of the new team council and, as Nagelsmann announced, will be the new number one in the German goal after years of waiting. Regular goalkeeper Manuel Neuer retired from the DFB team after 15 years.

Ter Stegen, 32 years old, had always represented Neuer faithfully, most recently after Neuer’s serious skiing accident in which he broke his lower leg. Neuer returned in time for the home European Championships – ter Stegen was once again relegated to the bench. “Marc is now deservedly number one,” said Nagelsmann.