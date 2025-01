Mutuativos, investment arm of the insurance company Mutua Madrileña, has closed 2024 as the firm not linked to a banking entity with the highest net deposits having harvested 952 million euros.

De este modo, la entidad ha detallado en un comunicado que el volumen patrimonial de la gestora en fondos ha alcanzado al cierre del pasado año los 10.438 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 34% respecto a 2023.

En un plano más amplio, Mutuactivos se ha situado en el octavo puesto del ránking de gestoras de fondos de inversión nacionales por volumen gestionado, dos puestos por encima de 2023, cuando ocupaba la décima posición en la clasificación, según datos de la patronal del sector, Inverco.

Al hilo de estas cifras, desde la entidad han reivindicado que “la gestión eficiente y dinámica llevada a cabo por la entidad y el servicio basado en la cercanía y en la confianza” son dos de los ejes que explican la “buena marcha” de su negocio.