Das ärgerte Nagelsmann, der nach neunzig plus drei Minuten auf hundertachtzig war. Doch da der emotionale Protest bei Unparteiischen selten etwas bringt und es an diesem unterhaltsamen Abend nach dem 2:2 genügend Themen gab, hatte sich der Bundestrainer, wie seine Nationalspieler, die nicht nur den aus ihrer Sicht zu frühen letzten Pfiff beklagten, zu später Stunde rasch wieder beruhigt: „Er kann ein paar Dinge anders entscheiden, aber es ist, wie es ist.“

Denn in einem Spiel, das mit dem Gegentor durch Tijjani Reijnders nach nicht einmal zwei Minuten schlecht begann und mit dem unglücklichen Schlusspfiff des Schiedsrichters schlecht endete, war einiges passiert, das Nagelsmann gut fand, nicht nur die eigenen Treffer von Deniz Undaz (38. Minute) und Kapitän Joshua Kimmich (45.+3). „Wir sind gut zurückgekommen, haben fußballerisch überzeugt. Mit dem 2:2 kann man leben.“ Das erzielte Denzel Dumfries (50.) für die Niederländer.

„Es war sehr unterhaltsam“

Nach dem 5:0-Sieg über Ungarn hatte der Bundestrainer gesagt, die Aufgabe einer Nationalmannschaft sei, Spiele abzuliefern, die Spaß machen. Das war, wenn man es mit den Deutschen hielt, am Samstag der Fall, und über die Partie drei Tage später ließ sich wenig anderes sagen. „Es war ein gutes Spiel beider Mannschaften. So stellt man sich ein Nations-League-Spiel vor“, sagte Nagelsmann. Sein zufriedenstellendes Fazit: „Es war sehr unterhaltsam.“

Zum Unterhaltungswert trugen indes auch deutsche Fehler, vornehmlich bei den Gegentoren bei. Die Abwehr ohne Antonio Rüdiger, der während der Länderspiele in diesem September zur Erholung nicht nominiert worden war, zeigte sich früh nicht auf der Höhe, als Reijnders plötzlich alleine auf Torwart Marc-André ter Stegen zulief. „Wir hatten einen schlechten Start und haben schlecht verteidigt. Am Ende der Fehlerkette steht Robert Andrich“, sagte Nagelsmann.

Central defenders Nico Schlotterbeck and Jonathan Tah were drawn out of the back row by the Dutch team’s clever runs, Andrich arrived too late and was tunnelled – and the path to the German goal was clear. It was a pattern that became apparent, especially in the first half, that the Elftal repeatedly passed to the robust Brian Brobbey. Tah had a lot of trouble with him, fouled often, received a yellow card and was replaced by Waldemar Anton at half-time.

But Brobbey also set up the second goal after the restart when he shielded the ball with his body and passed it inside, where Dumfries only had to push it in. Nagelsmann saw a chain of errors in his defense here too. “What I love about Nico Schlotterbeck is that he wants every ball,” he said. “But there are moments that are not moments of winning the ball. But it wasn’t his fault alone. David Raum also doesn’t recognize the danger at the second post.”

There is a need for improvement in the defense, which was challenged far more than by the overwhelmed Hungarians, but Nagelsmann also wanted to see a positive aspect thanks to the shortcomings. “After the setbacks, we fought back,” he said. “We convey this belief. We have shown several times that we can come back.” And in general, he said: “We already have a lot of world class. In the end, it’s about consistency. We’re still lacking a bit there.”

