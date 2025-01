Mobile phones have a useful life that may vary depending on use, maintenance and update policies. Normally, phones ‘live’ between two and five years, but, with the presence of the famous planned obsolescence, manufacturers ‘carry out’ this type of practice to encourage sales of their new devices.

A recent example of mobile phones that The oldest Xiaomi models will stop working throughout this year that were launched more than ten years ago, such as the Xiaomi Mi 1 or the Xiaomi Mi 2, among others. Specifically, all these devices will no longer receive operating system updates, security fixes or implementation of new features.

To find out if you are one of those affected, 20bits is responsible for providing a complete list of the smartphones Xiaomi, Redmi and POCO that are left out of the game.

Xiaomi

Xiaomi Mi 1.

Xiaomi Mi 2.

Xiaomi Mi 2A.

Xiaomi Mi 3.

Xiaomi Mi 4.

Xiaomi Mi 4S.

Xiaomi Mi 4C.

Xiaomi Mi 5.

Xiaomi Mi 5S.

Xiaomi Mi 5S Plus.

Xiaomi Mi 5C.

Xiaomi Mi 5X.

Xiaomi Mi 6.

Xiaomi Mi 6X.

Xiaomi Mi 8.

Xiaomi Mi 8 Lite.

Xiaomi Mi 8 SE.

Xiaomi Mi 8 UD.

Xiaomi Mi 8 Pro.

Xiaomi Mi 8 Explore Edition.

Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9 Lite.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Xiaomi Mi 9T Pro.

Xiaomi Mi 9 SE.

Xiaomi Mi CC 9.

Xiaomi Mi CC 9e.

Xiaomi Mi CC 9 Pro.

Xiaomi Mi Note.

Xiaomi Mi Note 2.

Xiaomi Mi Note 3.

Xiaomi Mi Note Pro.

Xiaomi MIX.

Xiaomi MIX 2.

Xiaomi Mi MAX.

Xiaomi Mi MAX 2.

Xiaomi Mi MAX 3.

Xiaomi Mi A1.

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite.

Xiaomi Mi A3 (Android One).

Xiaomi Mi Pad.

Xiaomi Mi Pad 2.

Xiaomi Mi Pad 3.

Xiaomi Mi Pad 4.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus.

Xiaomi Mi MIX 2S.

Xiaomi Mi MIX 3.

Xiaomi Mi PLAY.

Xiaomi Mi Note 10.

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T.

Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10 Ultra.





BIT

LITTLE F1.

POCO PHONE F1.

LITTLE X2.

POCO F2 Pro.

LITTLE F3.

Redmi

Redmi 1.

Redmi 1S.

Redmi 2.

Redmi 2A.

Redmi 3.

Redmi 3S.

Redmi 3X.

Redmi 4.

Redmi 4X.

Redmi 4A.

Redmi 5.

Redmi 5 Plus.

Redmi 5A.

Redmi 6.

Redmi 6A.

Redmi 7.

Redmi 7A.

Redmi 8.

Redmi 8A.

Redmi 8A Dual.

Redmi 9.

Redmi 9T.

Redmi 9A.

Redmi 9C.

Redmi 9C NFC.

Redmi Note 1.

Redmi Note 1S.

Redmi Note 2.

Redmi Note 2 Pro.

Redmi Note 3.

Redmi Note 4.

Redmi Note 4X.

Redmi Note 5.

Redmi Note 5A.

Redmi Note 5 Pro.

Redmi Note 6 Pro.

Redmi Note 7.

Redmi Note 7 Pro.

Redmi Note 7S.

Redmi Note 8.

Redmi Note 8 (2021).

Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8T.

Redmi Note 9.

Redmi Note 9T.

Redmi Note 10 Pro Max.

Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 5G (MX).

Redmi Y3.

Redmi K20 Pro.

Redmi K30.

Redmi K30 5G.

Redmi K30 5G Speed.

