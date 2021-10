Na een eerste sneak peak eind augustus, heeft Triumph nu alle details over de nieuwe Tiger Sport 660 bekendgemaakt.

Basis van Triumph’s nieuwe avontuurlijke toermotor is zoals bekend de Trident. Dat betekent piekwaarden van 81 pk bij 10.250 tpm en 64 Nm bij 6.250 tpm. Zoals verwacht beschikt de Tiger Sport over ride-by-wire, rijmodi (Road en Rain) en tractiecontrole – die laatste kan indien gewenst uitgeschakeld worden. Via een TFT-dashboard hou je het overzicht over de gekozen settings en alle andere informatie, My Triumph connectiviteit (voor oa turn-by-turn navigatie) is optioneel. Een instelbaar remhendel en licht te bedienen slipper / assistkoppeling maakt het leven aan boord extra aangenaam; voorts is de Tiger 660 uitgerust met een 17-litertank, ledverlichting rondom en een (al rijdend) in de hoogte verstelbaar windscherm.

De Tiger 660 zou zowel voor rijder als duo comfortabel moeten zijn, met standaard ruime duohandgrepen, een toegankelijke zithoogte (835 mm) en een relatief smalle bouw zodat rijders van alle lengtes vlot voet aan de grond zouden zunnetten kunnetten.

Qua vering zien we ongeveer dezelfde set-up als op de Trident: vooraan zit een (niet-instelbare) 41 mm Showa UPSD, achteraan maakt een Showa monoshock met instelbare veervoorspanning de dienst uit; uiteraard wel met langere veerwegen (150 mm voor en achter). Ook de remmen worden overgenomen van de platformbroer, met dubbele 310 mm remschuiven met Nissin tweezuigerklauwen vooraan en een enkele 255 mm schijf met enkelzuiger achteraan. De vijfspaaks 17 ”wielen zijn standaard geschoeid met Michelin Road 5 rubber.

Het My Triumph connectiviteitssysteem is dus optioneel, op de accessoireslijst vinden we verder nog een quickshifter (up / down), verwarmde handvatten, handkappen, een USB-poort onder het zadel en natuurlijk koffers galore.

De Tiger Sport 660 kost in Belgium 9.195 euros (NL: 10.299, -) en komt in drie kleurstellingen: Lucerne Blue / Sapphire Black, Korosi Red / Graphite en Graphite / Black.