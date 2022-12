2022 is close to ending and the teams of the Colombian soccer they are assembled for the 2023 season. These are the ups and downs.

millionaires

Added: Leonardo Castro, Fernando Uribe.

Low: Richard Celis, Diego Herazo.

Santa Fe

Added: Harold Rivera (DT). Cristian Marrugo, Fabian Sambueza.

Low: Alfredo Arias (DT)

National

Added: Francisco Da Costa, Cristian Zapata, Sergio Mosquera.

Low: Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Alex Mejía, Emmanuel Olivera.

junior athletic

Added: Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández, Amaury Torralvo, Carlos Sierra.

Low: Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, Jhon Pajoy, Daniel Giraldo and Edwuin Cetré.

Deportivo Cali

Added: Gustavo Adrián Ramírez, Kevin Dawson, Jhon Vásquez.

Low: Agustín Vuletich, Guillermo Burdisso, Cristian Mafla, Carlos Robles, Ángelo Rodríguez.

cali america

Added: Franco Leys, Cristian Barrios, Carlos Darwin Quintero, Facundo Ezequiel Suárez.

Low: Joel Graterol, Marlon Torres, Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, David Lemos, Juan David Pérez, Alejandro Quintana.

Oil Alliance

Added: Pedro Franco and Juan Pablo Patiño.

Low: Kevin Londoño, Brayan Gil, Carlos Pérez, Estéfano Arango, Brayan Fernández, Daniel Moreno, Juan Camilo Arturo, Santiago Ruiz, Julián Guevara, Richard Rentería.

jaguars

Added: Carlos ‘Pisces’ Restrepo (DT), Manuel Arias.

Low: Alexis Márquez (DT), Pablo Mina, Harold Gómez, Juan Mancilla, Joao Rodríguez, Duván Viáfara, Henry Castillo, Iván Scarpeta, Andrés Arroyo, Rafael Bustamante, Juan Giraldo, Jhon Altamiranda, Jarlin Quintero.

Atletico Bucaramanga

Added: Raúl Agustín Armando (DT), Jork Becerra, Diego Chávez.

Low: Cristian Blanco, Brayan Palacios, Dayro Moreno, Bruno Teliz, Michel Acosta, Sergio Avellaneda, Diomar Díaz, José Adolfo Valencia, Juan Camilo Chaverra.

Once Caldas

Added: Dayro Moreno, Santiago Jiménez, Sherman Cárdenas.

Low: Alejandro Barbaro, Brayan Córdoba, Diego Valdés, Mauricio Gómez, Leyvin Balanta, Edwar López, Camilo Mancilla, Jesús Murillo and Ayron del Valle.

Sports Tolima

Added: Brayan Gil, Julián Angulo, Juan Manuel Valencia, Estéfano Arango, Juan Guillermo Arboleda, Facundo Boné, Diego Herazo.

Low: Andrés Ibargüen, Yohandry Orozco and Rodrigo Urueña.

Equity

Added: José David Lloreda, Kevin Londoño, Didier Bueno, Yesid Díaz, Jhon Altamiranda.

Low: Stalin Motta, Duvier Riascos, Nicolás Palacios, Sergio Felipe Román, Faber Gil, José Estupiñán, Néider Barona, Carlos Peralta, Amaury Torralvo.

Sports Pereira

Discharges: None

Low: Leonardo Castro, Léider Berrío, Brayan León, Duban Palacio, Andrés Correa, Jader Maza, Harlen Castillo, Luis López, Daniel Linarez, Yeiler Goez, Harlin Suárez, Kevin Lugo, José Sinisterra, Jhon Palacios.

Independent Medellin

Added: Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Jorge Cabezas Hurtado, Jhon Palacios, Jhonatan Marulanda.

Low: Vladimir Hernández, Juan Guillermo Arboleda.

Union Magdalena

Discharges: None

Low: José David Lloreda, Stiwar Mena, Jairo Palomino, José Gómes, Jonathan Segura, Agostino Spina, Facundo Stable.

sports grass

Discharges: None

Low: Facundo Bone

Envigado

Added: Felipe Jaramillo

Low: Daniel Londoño

