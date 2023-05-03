In the municipal elections of Molina de Segura on May 28, the new councilors of the City Council will be elected. A total of nine political parties are running in these elections: PP, Urbanizaciones Activas, PSOE, Podemos‐Alianza Verde, IUV‐MR‐VE, Vox, Por mi Región, Ciudadanos and the Communist Party of the Peoples of Spain. The polls will decide the 25 councilors who will sit in the Plenary Session of the Consistory.
In the last municipal elections, held in 2019, the votes gave 12 councilors to the Socialist Party, seven to the Popular Party, three to Ciudadanos, two to Vox and one to Podemos – Equo.
These are all the lists of the parties that are running in the municipal elections on May 28 in Molina de Segura:
People’s Party
1. JOSE ANGEL ALFONSO HERNANDEZ
2. MARIA TERESA HERNANDEZ AVILES
3. JUAN DE DIOS GARCIA LOPEZ
4. ROCIO COZAR SANCHEZ
5. SERGIO BERNAL AYALA
6. FRANCISCO HERNANDEZ GOMEZ
7. CARLOS ALBERTO PERELLO GARAY
8. CARMEN MARIA MUÑOZ ESPALLARDO
9. PABLO JOSE GARCIA HERNANDEZ
10. JUANA MARTINEZ PEREZ
11. JUANA MESEGUER CELDRAN
12. ANTONIO LOPEZ SANCHEZ
13. JUAN EFREN DELGADO VALERO
14. CELIA MARTINEZ VILCHEZ
15. MARTIN MARTINEZ GIL
16. JUAN ANTONIO GOMARIZ SALAR
17. FEDERICO LARROSA HERNANDEZ
18. RAUL TURPIN GUILLEN
19. CONSOLATION LINARES MARTINEZ
20. ANGELA MATIUC BEIU
21. JAVIER SERRANO MOTORCYCLES
22. PEDRO PABLO ABELLÁN TERUEL
23. ANA BELEN NAVARRO IGLESIAS
24. MARILIN INZUA MORA
25. CAYETANO ROS DOLERA
substitutes
1. JOSE ANTONIO CONESA OLIVA
2. JOSE MARIA RUBIO HERNANDEZ
3. NATALIA CANOVAS HERRERA
4. IVAN NAVARRO HERNANDEZ
5. DEBORA LERENAS LUCAS
6. ALGEMIRO CABEZAS OSSA
7. ESTHER BERNAL GAMBIN
8. JHON JAIRO CASTRO BUITRAGO
9. ISABEL JUSTO ALMELA
10. JOSE OLIVA GARCIA
Active urbanizations (URBAC)
1. FRANCISCO ANDRES MORALES ORTIN
2. MARIA JESUS MORA LOZANO
3. JUAN ANTONIO GARCIA DIAZ
4. SUSANA GARCIA VILLALBA SARMIENTO
5. MARIO GARCIA GARCIA
6. SOLANYE DEL CARMEN NAVAS DOMINGUEZ
7. ALEJANDRO ORTEGA GALA
8. MARIA ADELAIDA PEREZ BLAYA
9. JOSE EDUARDO CARRASCO MARTINEZ
10. MARTA GARCIA MORENO
11. RUFO MARTIN MORA TORIJOS
12. MARIA LUISA MORALES MURCIA
13. JOSÉ MARÍA GARCÍA CANTERO
14. PATRICIA SANCHEZ ALARCON
15. JOSE MANUEL LOPEZ VICENTE
16. MARIA LUISA MUÑOZ MONTALBAN
17. MIGUEL FAJARDO MORENO
18. MARGARITA BRIGIDO ROMERO
19. JUAN JOSE MARTINEZ FERAO
20. ELISA MEDINA FERNANDEZ
21. PEDRO MUNOZ MARTINEZ
22. EDNA MAYERLY BAQUERO CASCAVITA
23. MONICA PATRICIA HURTADO FERNANDEZ
24. ENCARNACIÓN SEGURA SALVADOR
25. PEDRO MANUEL HERNANDEZ ERROZ
substitutes
1. FERNANDO LOPEZ LARRAINZAR COGHEN
2. ALICIA MARTINEZ AGUILERA
3. ISRAEL MARIN CUTILLAS
Spanish Socialist Worker’s Party
1. ELISEO GARCÍA SANG
2. ISABEL GADEA MARTINEZ
3. ALBERTO VICENTE FERNANDEZ
4. SOLEDAD NORTH NAVARRO
5. ANTONIO SAEZ FERNANDEZ
6. MARIA MONSERRAT MONTANOS VILLEGAS
7. ANDRES MARTINEZ CERVANTES
8. LAURA PLATA PEÑARANDA
9. ANGEL JIMENEZ RED
10. CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ
11. JUAN ANTONIO CANTERO NICOLAS
12. MONTSERRAT SANTAMARIA PERALTA
13. JUAN PEDRO MARBLE GARCIA
14. CRISTINA MARTINEZ RIQUELME
15. JOSE DAVID MARTINEZ SANCHEZ
16. ELENA GOMARIZ KÜHNE
17. HERNANDO CARLOS GOMEZ PRADA
18. SUSANA MARTINEZ ROSAURO
19. JOSE LOZANO RODRIGUEZ
20. AMANDA CAMPILLO YAGÜES
21. FRANCISCO LOPEZ VIVAS
22. DOLORES FERRE ABELLÁN
23. ALBERTO ESPINOSA LOPEZ
24. MARIA JOSEFA SAEZ FERNANDEZ
25. FULGENCIO ANDRES PUCHE OLIVA
substitutes
1. MANUELA ASUNCION DEL CARMEN ZAMORA BAÑOS
2. IGNACIO SANDOVAL ARNALDOS
3. JOSEFA MARTINEZ RODRIGUEZ
Podemos-Green Alliance (Podemos-AV)
1. MARIA BELEN FERNANDEZ PALAZÓN
2. SANTOS ALFREDO VALDERRAMA RUBIO
3. VIVIANA ANDREA MOSQUERA ARGOTI
4. PEDRO JESUS MARTINEZ BAÑOS
5. FRANCISCA SANCHEZ PINA
6. FRANCISCO TOVAR ASENSIO
7. MANUELA MARTINEZ GARCIA
8. RAMON HERNANDEZ MARBLE
9. MARIA TERESA LOPEZ PINA
10. GREGORIO SANCHEZ BUENDIA
11. PILAR GIMENEZ RODRIGUEZ
12. JOSE MARIA MOLINA SANCHEZ
13. TERESA CONCEPCIÓN CANDEL MOLINA
14. JOAQUIN MONDEJAR GARCIA
15. CONSOLATION CAMPILLO MARTINEZ
16. JAIME CHAVEZ SANCHEZ
17. MARIA JOSEFA DURAN GUIRAO
18. JOAQUIN GALLEGO SANDOVAL
19. CARMEN DELGADO CEBALLOS
20. FERNANDO MANUEL MIÑANA HURTADO
21. IRENE GONZALEZ MERINO
22. LEOPOLDO NAVARRO MARTINEZ
23. CONCEPTION JIMENEZ RUIZ
24. MANUEL LOPEZ MOÑINO
25. NOELIA PIÑERA PEREZ
Substitutes:
1. RAFAEL MORAL SANCHEZ
2. MIRIAM MEDINA COLQUI
3. FULGENCIO GARRIES HERNANDEZ
United Left ‐ Greens ‐ More Region‐ Greens Equo: Together for Molina (IUV‐MR‐VE)
1. MARÍANO VICENTE ALBALADEJO (Independent)
2. ELENA MARÍA RABOSO COLLADO (IUV)
3. NOELIA CARBONELL BERNAL (MR)
4. ISIDRO MENDOZA PEREZ (VE)
5. JOSE MARIA MORENO PONCE (IUV)
6. ENCARNACIÓN MADRID SERRANO (MR)
7. JOSE ALMELA RODRIGUEZ (IUV)
8. MARÍA CONSOLACIÓN FERRER LOZANO (Independent)
9. JOSE ANTONIO MESEGUER MESEGUER (MR)
10. MARIA ANGELES ARNALDOS MARTINEZ (MR)
11. BLAS VICENTE BELTRÁN MÁRMOL (Independent)
12. JOSEFA PILAR LOPEZ RUIZ (IUV)
13. FRANCISCO JAVIER ABAD CARBONELL (VE)
14. LYDIA LOPEZ MARTINEZ (Independent)
15. JOSÉ MANUEL PALAZÓN ESPINOSA (IUV)
16. EVA CRISTINA LOPEZ CASTAÑO (Independent)
17. ALEJANDRO HIDALGO ABENZA (MR)
18. CONSUELO MONDÉJAR FERNÁNDEZ (Independent)
19. SUNDAY PÉREZ BERMEJO (IUV)
20. PURIFICATION HERNÁNDEZ GARCÍA (IUV)
21. ANTONIO CAMPILLO TORREGROSA (MR)
22. ANTONIA MARTINEZ LOPEZ (IUV)
23. VICENTE MARTINEZ LACALLE (IUV)
24. LUIS EDUARDO DA SILVA ESPINOSA (Independent)
25. MARÍA DEL CARMEN TORAL NAVARRO (Independent)
substitutes
1. JOSIANE CANOVAS GARCIA (MR)
2. JOSE MARIA PACHECO ROCAMORA (IUV)
3. JUANA MARIA MESEGUER MESEGUER (MR)
4. EUGENIA JUSTA CASTAÑO RODRÍGUEZ (Independent)
5. ANTONIO SÁNCHEZ LOPEZ (IUV)
6. MARÍA JOSÉ BAÑOS MORENO (VE)
7. LUIS MARTIN MORALES (Independent)
8. MANUEL BLANES PARDO (Independent)
vox
1. ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ
2. MARIA DE LA PALOMA BLANCO BRAVO
3. ESCARLET MARIELEN PIÑERO PIÑERO
4. JOSE MANUEL HERNANDEZ REVELLES
5. JOSÉ FRANCISCO CHACÓN SERRANO
6. MARIA PILAR GALINDO SABATER
7. PEDRO ANTONIO ALMELA ALBALADEJO
8. RAUL JOAQUIN ORTIZ PALAZON
9. CRISTINA SANCHEZ ALCOCER
10. JULIAN PEREZ VIDAL
11. JOSE MARIA LOZANO SANCHEZ
12. JUAN DE DIOS CANO MOLINA
13. ANA MANUELA GONZALEZ MASEGOSA
14. CAROLINA MUÑOZ NAVARRO
15. JOSE JESUS SANCHEZ LORENTE
16. ANTONIO JOSE TOMAS SANCHEZ
17. MARIA MERCEDES GARCIA HERNANDEZ
18. MARIA DEL PILAR CONESA MARTINEZ
19. ALEJANDRO FERNANDEZ SEGURA
20. ALEJANDRO MATALLANA PIQUERAS
21. JOSE ANTONIO MONDEJAR IMPERIAL
22. JOSE MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ
23. GLORIA MARTINEZ TORTOSA
24. ROSA MARIA ORENES HERNANDEZ
25. CARLOS ALFREDO GONZALEZ RIVERA
substitutes
1. MATÍAS RODENAS CAVA
2. MARIA JUANA CAMPOLLO HOYAL
3. ANGEL GAMBIN LOPEZ
for my region
1. TRINIDAD ROMERO SANCHEZ
2. JOSE LUIS DUARTE FUSTERO
3. SILVIA GONZALEZ DIAZ
4. JOSE PALLARES LOPEZ
5. ADELA MARTINEZ ANTOLINOS
6. MIGUEL ANGEL CARBALLAL FERNANDEZ
7. PALOMA CERVANTES FERNANDEZ
8. ANGEL LUIS ACOSTA CONESA
9. DOLORES NIETO SANCHEZ
10. JUAN MARTINEZ SANCHEZ
11. PILAR DUARTE GARCIA
12. LUIS ALBERTO GALINDO SAMPER
13. RICARDO JOSE MONTOYA MORATA
14. MARTA FERNANDEZ ILLAN
15. ANTONIO MONERRI BROCAL
16. MARIA DOLORES GARCIA SANTOS
17. JUAN PALLARES LOPEZ
18. JORGE CEJUDO GARCIA
19. MARIA DOLORES BOTIA SAEZ
20. FRANCISCO JAVIER RABADÁN PARADA
21. MARIA EMILIA MARTINEZ LOPEZ
22. MARIO SANCHEZ ROMERO
23. YOLANDA MORAN LAORDEN
24. MARIA TERESA FUSTERO LASHERAS
25. ALFONSO CORCOLES VALVERDE
citizens
1. JOSE JUAN MORCILLO LOPEZ
2. MATILDE CANO RENGEL
3. FRANCISCO TORRES SANCHEZ
4. DAVID ESPINOSA SERRANO
5. MARIA BERMUDEZ GERMAN
6. DAVID VELARDE TRIGUEROS
7. CRISTINA LOPEZ DOMINGUEZ
8. ANTONIO LOPEZ BROX
9. PILAR DE LA VEGA ANDRADES
10. FRANCISCO JAVIER ALACID GOMARIZ
11. ANGEL CONTRERAS ORTIZ
12. CRISTOBAL AGUILAR MARTINEZ
13. SONIA TORRES HERMOSILLA
14. ESTEBAN MILANES GRIÑAN
15. MARÍA JOSÉFA MARTÍNEZ MARÍN
16. ROBERTO GARCIA MARTINEZ
17. JUANA MATILDE ANDREU GARCÍA
18. GONZALO MUÑOZ PEREZ
19. MERCEDES SAN MARTIN LOPEZ
20. JONATHAN JOAQUIN FERRER GONZALEZ
21. EVA MARIA ORTIZ ALMELA
22. VICTOR MANUEL CANO ESPINOSA
23. MARIA CARMEN GANZO MARTINEZ
24. ELIDA MARIA RUA LOPEZ
25. ALEJANDRO TORRES SEGURA
substitutes
1. CONSOLATION SÁNCHEZ GARCÍA
Communist Party of the Peoples of Spain (PCPE)
1. ENRIQUE MARTINEZ DELGADO
2. JESUS GALERA FERNANDEZ
3. MARIA ISABEL REQUENA RUIZ
4. JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ
5. MARIA PEREZ SIMON
6. ÁNGELES MUÑOZ IFRAN
7. FRANCISCO JOSE CARRILLO GARRIGOS
8. MARIA TERESA FERNANDEZ VILLANUEVA
9. NOE GALERA FERNANDEZ
10. ALEJANDRO NECK NICOLAS
11. NESTOR CAMPUZANO VICENTE
12. VICENTA GARCIA GARCIA
13. MANUEL GALIANO GARCIA
14. MARIA FRANCISCA LOPEZ GIMENEZ
15. JUAN JOSE NECK NICOLAS
16. SUNDAY GUIRAO BERNAL
17. XIANA GUARDADO PEREZ
18. LUISA FERNANDEZ JIMENEZ
19. ROSA MARIA MARTINEZ GONZALEZ
20. MIGUEL CAÑADAS ARCAS
21. PATRICIA MONICA LAGO RUBIANES
22. LUIS MANZANEDA MIRON
23. LUCIA GALLEGO MARTINEZ
24. CRISTINA ALVAREZ LOVER
25. JUAN MANUEL MARTINEZ GARCIA
substitutes
1. AINHOA MARIN ACOSTA
2. IVAN MUNOZ SANCHEZ
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