In the municipal elections of Molina de Segura on May 28, the new councilors of the City Council will be elected. A total of nine political parties are running in these elections: PP, Urbanizaciones Activas, PSOE, Podemos‐Alianza Verde, IUV‐MR‐VE, Vox, Por mi Región, Ciudadanos and the Communist Party of the Peoples of Spain. The polls will decide the 25 councilors who will sit in the Plenary Session of the Consistory.

In the last municipal elections, held in 2019, the votes gave 12 councilors to the Socialist Party, seven to the Popular Party, three to Ciudadanos, two to Vox and one to Podemos – Equo.

These are all the lists of the parties that are running in the municipal elections on May 28 in Molina de Segura:

People’s Party



1. JOSE ANGEL ALFONSO HERNANDEZ

2. MARIA TERESA HERNANDEZ AVILES

3. JUAN DE DIOS GARCIA LOPEZ

4. ROCIO COZAR SANCHEZ

5. SERGIO BERNAL AYALA

6. FRANCISCO HERNANDEZ GOMEZ

7. CARLOS ALBERTO PERELLO GARAY

8. CARMEN MARIA MUÑOZ ESPALLARDO

9. PABLO JOSE GARCIA HERNANDEZ

10. JUANA MARTINEZ PEREZ

11. JUANA MESEGUER CELDRAN

12. ANTONIO LOPEZ SANCHEZ

13. JUAN EFREN DELGADO VALERO

14. CELIA MARTINEZ VILCHEZ

15. MARTIN MARTINEZ GIL

16. JUAN ANTONIO GOMARIZ SALAR

17. FEDERICO LARROSA HERNANDEZ

18. RAUL TURPIN GUILLEN

19. CONSOLATION LINARES MARTINEZ

20. ANGELA MATIUC BEIU

21. JAVIER SERRANO MOTORCYCLES

22. PEDRO PABLO ABELLÁN TERUEL

23. ANA BELEN NAVARRO IGLESIAS

24. MARILIN INZUA MORA

25. CAYETANO ROS DOLERA

substitutes

1. JOSE ANTONIO CONESA OLIVA

2. JOSE MARIA RUBIO HERNANDEZ

3. NATALIA CANOVAS HERRERA

4. IVAN NAVARRO HERNANDEZ

5. DEBORA LERENAS LUCAS

6. ALGEMIRO CABEZAS OSSA

7. ESTHER BERNAL GAMBIN

8. JHON JAIRO CASTRO BUITRAGO

9. ISABEL JUSTO ALMELA

10. JOSE OLIVA GARCIA

Active urbanizations (URBAC)



1. FRANCISCO ANDRES MORALES ORTIN

2. MARIA JESUS ​​MORA LOZANO

3. JUAN ANTONIO GARCIA DIAZ

4. SUSANA GARCIA VILLALBA SARMIENTO

5. MARIO GARCIA GARCIA

6. SOLANYE DEL CARMEN NAVAS DOMINGUEZ

7. ALEJANDRO ORTEGA GALA

8. MARIA ADELAIDA PEREZ BLAYA

9. JOSE EDUARDO CARRASCO MARTINEZ

10. MARTA GARCIA MORENO

11. RUFO MARTIN MORA TORIJOS

12. MARIA LUISA MORALES MURCIA

13. JOSÉ MARÍA GARCÍA CANTERO

14. PATRICIA SANCHEZ ALARCON

15. JOSE MANUEL LOPEZ VICENTE

16. MARIA LUISA MUÑOZ MONTALBAN

17. MIGUEL FAJARDO MORENO

18. MARGARITA BRIGIDO ROMERO

19. JUAN JOSE MARTINEZ FERAO

20. ELISA MEDINA FERNANDEZ

21. PEDRO MUNOZ MARTINEZ

22. EDNA MAYERLY BAQUERO CASCAVITA

23. MONICA PATRICIA HURTADO FERNANDEZ

24. ENCARNACIÓN SEGURA SALVADOR

25. PEDRO MANUEL HERNANDEZ ERROZ

substitutes

1. FERNANDO LOPEZ LARRAINZAR COGHEN

2. ALICIA MARTINEZ AGUILERA

3. ISRAEL MARIN CUTILLAS

Spanish Socialist Worker’s Party



1. ELISEO GARCÍA SANG

2. ISABEL GADEA MARTINEZ

3. ALBERTO VICENTE FERNANDEZ

4. SOLEDAD NORTH NAVARRO

5. ANTONIO SAEZ FERNANDEZ

6. MARIA MONSERRAT MONTANOS VILLEGAS

7. ANDRES MARTINEZ CERVANTES

8. LAURA PLATA PEÑARANDA

9. ANGEL JIMENEZ RED

10. CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ

11. JUAN ANTONIO CANTERO NICOLAS

12. MONTSERRAT SANTAMARIA PERALTA

13. JUAN PEDRO MARBLE GARCIA

14. CRISTINA MARTINEZ RIQUELME

15. JOSE DAVID MARTINEZ SANCHEZ

16. ELENA GOMARIZ KÜHNE

17. HERNANDO CARLOS GOMEZ PRADA

18. SUSANA MARTINEZ ROSAURO

19. JOSE LOZANO RODRIGUEZ

20. AMANDA CAMPILLO YAGÜES

21. FRANCISCO LOPEZ VIVAS

22. DOLORES FERRE ABELLÁN

23. ALBERTO ESPINOSA LOPEZ

24. MARIA JOSEFA SAEZ FERNANDEZ

25. FULGENCIO ANDRES PUCHE OLIVA

substitutes

1. MANUELA ASUNCION DEL CARMEN ZAMORA BAÑOS

2. IGNACIO SANDOVAL ARNALDOS

3. JOSEFA MARTINEZ RODRIGUEZ

Podemos-Green Alliance (Podemos-AV)



1. MARIA BELEN FERNANDEZ PALAZÓN

2. SANTOS ALFREDO VALDERRAMA RUBIO

3. VIVIANA ANDREA MOSQUERA ARGOTI

4. PEDRO JESUS ​​MARTINEZ BAÑOS

5. FRANCISCA SANCHEZ PINA

6. FRANCISCO TOVAR ASENSIO

7. MANUELA MARTINEZ GARCIA

8. RAMON HERNANDEZ MARBLE

9. MARIA TERESA LOPEZ PINA

10. GREGORIO SANCHEZ BUENDIA

11. PILAR GIMENEZ RODRIGUEZ

12. JOSE MARIA MOLINA SANCHEZ

13. TERESA CONCEPCIÓN CANDEL MOLINA

14. JOAQUIN MONDEJAR GARCIA

15. CONSOLATION CAMPILLO MARTINEZ

16. JAIME CHAVEZ SANCHEZ

17. MARIA JOSEFA DURAN GUIRAO

18. JOAQUIN GALLEGO SANDOVAL

19. CARMEN DELGADO CEBALLOS

20. FERNANDO MANUEL MIÑANA HURTADO

21. IRENE GONZALEZ MERINO

22. LEOPOLDO NAVARRO MARTINEZ

23. CONCEPTION JIMENEZ RUIZ

24. MANUEL LOPEZ MOÑINO

25. NOELIA PIÑERA PEREZ

Substitutes:



1. RAFAEL MORAL SANCHEZ

2. MIRIAM MEDINA COLQUI

3. FULGENCIO GARRIES HERNANDEZ

United Left ‐ Greens ‐ More Region‐ Greens Equo: Together for Molina (IUV‐MR‐VE)



1. MARÍANO VICENTE ALBALADEJO (Independent)

2. ELENA MARÍA RABOSO COLLADO (IUV)

3. NOELIA CARBONELL BERNAL (MR)

4. ISIDRO MENDOZA PEREZ (VE)

5. JOSE MARIA MORENO PONCE (IUV)

6. ENCARNACIÓN MADRID SERRANO (MR)

7. JOSE ALMELA RODRIGUEZ (IUV)

8. MARÍA CONSOLACIÓN FERRER LOZANO (Independent)

9. JOSE ANTONIO MESEGUER MESEGUER (MR)

10. MARIA ANGELES ARNALDOS MARTINEZ (MR)

11. BLAS VICENTE BELTRÁN MÁRMOL (Independent)

12. JOSEFA PILAR LOPEZ RUIZ (IUV)

13. FRANCISCO JAVIER ABAD CARBONELL (VE)

14. LYDIA LOPEZ MARTINEZ (Independent)

15. JOSÉ MANUEL PALAZÓN ESPINOSA (IUV)

16. EVA CRISTINA LOPEZ CASTAÑO (Independent)

17. ALEJANDRO HIDALGO ABENZA (MR)

18. CONSUELO MONDÉJAR FERNÁNDEZ (Independent)

19. SUNDAY PÉREZ BERMEJO (IUV)

20. PURIFICATION HERNÁNDEZ GARCÍA (IUV)

21. ANTONIO CAMPILLO TORREGROSA (MR)

22. ANTONIA MARTINEZ LOPEZ (IUV)

23. VICENTE MARTINEZ LACALLE (IUV)

24. LUIS EDUARDO DA SILVA ESPINOSA (Independent)

25. MARÍA DEL CARMEN TORAL NAVARRO (Independent)

substitutes

1. JOSIANE CANOVAS GARCIA (MR)

2. JOSE MARIA PACHECO ROCAMORA (IUV)

3. JUANA MARIA MESEGUER MESEGUER (MR)

4. EUGENIA JUSTA CASTAÑO RODRÍGUEZ (Independent)

5. ANTONIO SÁNCHEZ LOPEZ (IUV)

6. MARÍA JOSÉ BAÑOS MORENO (VE)

7. LUIS MARTIN MORALES (Independent)

8. MANUEL BLANES PARDO (Independent)

vox



1. ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

2. MARIA DE LA PALOMA BLANCO BRAVO

3. ESCARLET MARIELEN PIÑERO PIÑERO

4. JOSE MANUEL HERNANDEZ REVELLES

5. JOSÉ FRANCISCO CHACÓN SERRANO

6. MARIA PILAR GALINDO SABATER

7. PEDRO ANTONIO ALMELA ALBALADEJO

8. RAUL JOAQUIN ORTIZ PALAZON

9. CRISTINA SANCHEZ ALCOCER

10. JULIAN PEREZ VIDAL

11. JOSE MARIA LOZANO SANCHEZ

12. JUAN DE DIOS CANO MOLINA

13. ANA MANUELA GONZALEZ MASEGOSA

14. CAROLINA MUÑOZ NAVARRO

15. JOSE JESUS ​​SANCHEZ LORENTE

16. ANTONIO JOSE TOMAS SANCHEZ

17. MARIA MERCEDES GARCIA HERNANDEZ

18. MARIA DEL PILAR CONESA MARTINEZ

19. ALEJANDRO FERNANDEZ SEGURA

20. ALEJANDRO MATALLANA PIQUERAS

21. JOSE ANTONIO MONDEJAR IMPERIAL

22. JOSE MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ

23. GLORIA MARTINEZ TORTOSA

24. ROSA MARIA ORENES HERNANDEZ

25. CARLOS ALFREDO GONZALEZ RIVERA

substitutes

1. MATÍAS RODENAS CAVA

2. MARIA JUANA CAMPOLLO HOYAL

3. ANGEL GAMBIN LOPEZ

for my region



1. TRINIDAD ROMERO SANCHEZ

2. JOSE LUIS DUARTE FUSTERO

3. SILVIA GONZALEZ DIAZ

4. JOSE PALLARES LOPEZ

5. ADELA MARTINEZ ANTOLINOS

6. MIGUEL ANGEL CARBALLAL FERNANDEZ

7. PALOMA CERVANTES FERNANDEZ

8. ANGEL LUIS ACOSTA CONESA

9. DOLORES NIETO SANCHEZ

10. JUAN MARTINEZ SANCHEZ

11. PILAR DUARTE GARCIA

12. LUIS ALBERTO GALINDO SAMPER

13. RICARDO JOSE MONTOYA MORATA

14. MARTA FERNANDEZ ILLAN

15. ANTONIO MONERRI BROCAL

16. MARIA DOLORES GARCIA SANTOS

17. JUAN PALLARES LOPEZ

18. JORGE CEJUDO GARCIA

19. MARIA DOLORES BOTIA SAEZ

20. FRANCISCO JAVIER RABADÁN PARADA

21. MARIA EMILIA MARTINEZ LOPEZ

22. MARIO SANCHEZ ROMERO

23. YOLANDA MORAN LAORDEN

24. MARIA TERESA FUSTERO LASHERAS

25. ALFONSO CORCOLES VALVERDE

citizens



1. JOSE JUAN MORCILLO LOPEZ

2. MATILDE CANO RENGEL

3. FRANCISCO TORRES SANCHEZ

4. DAVID ESPINOSA SERRANO

5. MARIA BERMUDEZ GERMAN

6. DAVID VELARDE TRIGUEROS

7. CRISTINA LOPEZ DOMINGUEZ

8. ANTONIO LOPEZ BROX

9. PILAR DE LA VEGA ANDRADES

10. FRANCISCO JAVIER ALACID GOMARIZ

11. ANGEL CONTRERAS ORTIZ

12. CRISTOBAL AGUILAR MARTINEZ

13. SONIA TORRES HERMOSILLA

14. ESTEBAN MILANES GRIÑAN

15. MARÍA JOSÉFA MARTÍNEZ MARÍN

16. ROBERTO GARCIA MARTINEZ

17. JUANA MATILDE ANDREU GARCÍA

18. GONZALO MUÑOZ PEREZ

19. MERCEDES SAN MARTIN LOPEZ

20. JONATHAN JOAQUIN FERRER GONZALEZ

21. EVA MARIA ORTIZ ALMELA

22. VICTOR MANUEL CANO ESPINOSA

23. MARIA CARMEN GANZO MARTINEZ

24. ELIDA MARIA RUA LOPEZ

25. ALEJANDRO TORRES SEGURA

substitutes

1. CONSOLATION SÁNCHEZ GARCÍA

Communist Party of the Peoples of Spain (PCPE)



1. ENRIQUE MARTINEZ DELGADO

2. JESUS ​​GALERA FERNANDEZ

3. MARIA ISABEL REQUENA RUIZ

4. JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

5. MARIA PEREZ SIMON

6. ÁNGELES MUÑOZ IFRAN

7. FRANCISCO JOSE CARRILLO GARRIGOS

8. MARIA TERESA FERNANDEZ VILLANUEVA

9. NOE GALERA FERNANDEZ

10. ALEJANDRO NECK NICOLAS

11. NESTOR CAMPUZANO VICENTE

12. VICENTA GARCIA GARCIA

13. MANUEL GALIANO GARCIA

14. MARIA FRANCISCA LOPEZ GIMENEZ

15. JUAN JOSE NECK NICOLAS

16. SUNDAY GUIRAO BERNAL

17. XIANA GUARDADO PEREZ

18. LUISA FERNANDEZ JIMENEZ

19. ROSA MARIA MARTINEZ GONZALEZ

20. MIGUEL CAÑADAS ARCAS

21. PATRICIA MONICA LAGO RUBIANES

22. LUIS MANZANEDA MIRON

23. LUCIA GALLEGO MARTINEZ

24. CRISTINA ALVAREZ LOVER

25. JUAN MANUEL MARTINEZ GARCIA

substitutes

1. AINHOA MARIN ACOSTA

2. IVAN MUNOZ SANCHEZ