ESPN

6:20 AM Premier League, Aston Villa vs. newcastle.

9AM Chelsea vs. Brighton.

11:20 a.m. Manchester City vs. leicester.

1:30 PM Serie A, Inter vs. Monza.

ESPN Bonus

8 AM Rugby, Top 14, Racing 92 vs. Bordeaux.

9 AM Soccer of Spain, Athletic Bilbao vs. Real society.

CLARO SPORTS

8:05 PM Mexico Soccer, León vs. Chivas.

STAR+

8 AM Serie A, Bologna vs. Milan.

8 AM Women’s Rugby Six Nations, Wales vs. England.

8:20 a.m. Bundesliga, Stuttgart vs. Borussia Dortmund.

9 AM Premier League, Tottenham vs. Bournemouth.

10 AM Ligue 1, Rennes vs. Reims.

2 PM Ligue 1, PSG vs. Lens.

2:30 PM NBA, Boston Celtics vs. Atlanta Hawks.

7 PM Brasileirao, Atlético Mineiro vs. Vasco da Gama.

8 PM Ecuador, LDU Quito vs. Barcelona.

ESPN2

8:20 a.m. Bundesliga, Bayern Munich vs. Hoffenheim.

5 PM NBA, Cleveland Cavaliers vs. NY Knicks.

7:30 p.m. Sacramento Kings vs. Golden State Warriors.

ESPN3

11 AM Serie A, Napoli vs. Hellas Verona.

4:20 PM Brazilian, Botafogo vs. Sao Paulo.

WIN SPORTS+

​5 PM Colombian Soccer, Millionaires vs. Envigado.

​6 PM Deportivo Cali vs. Union Magdalena.

8:10 PM Pereira vs. Santa Fe.

DIRECTV SPORTS (610-619)

​11:30 AM Spanish Soccer, Real Betis vs. Spanish.

​2 PM Cádiz vs. Real Madrid.

