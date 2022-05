Among the novelties of Michelin the Pilot Sport 5 it’s a sports tire which excels for performance, durability and grip. The tire sizes Michelin Pilot Sport 5on measures 17, 18, 19, 20, 21, at the time of writing are the following.

Michelin Pilot Sport 5 measures 17 “

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 205 / 40ZR17 (84Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 205 / 45ZR17 (88Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 215 / 45ZR17 (91Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 215 / 55ZR17 (98Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 225 / 45ZR17 (94Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 225 / 50ZR17 (98Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 225 / 55ZR17 (101Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 40ZR17 (95Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 45ZR17 (99Y) XL

Michelin Pilot Sport 5 for sports cars

Michelin Pilot Sport 5 measures 18 inches

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 205 / 40ZR18 (86Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 215 / 40ZR18 (89Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 215 / 45ZR18 (93Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 225 / 40ZR18 (92Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 225 / 45ZR18 (95Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 235 / 40ZR18 (95Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 235 / 45ZR18 (98Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 235 / 50ZR18 (101Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 35ZR18 (92Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 40ZR18 (97Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 45ZR18 (100Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 35ZR18 (94Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 40ZR18 (99Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 45ZR18 (103Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 265 / 35ZR18 (97Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 275 / 40ZR18 (103Y) XL

Shoulder tire Michelin Pilot Sport 5

Michelin Pilot Sport 5 sizes 19 “

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 225 / 40ZR19 (93Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 225 / 45ZR19 (96Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 235 / 35ZR19 (91Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 235 / 40ZR19 (96Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 235 / 45ZR19 (99Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 35ZR19 (93Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 40ZR19 (98Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 45ZR19 (102Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 35ZR19 (96Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 40ZR19 (100Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 45ZR19 (104Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 275 / 35ZR19 (100Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 285 / 40ZR19 (107Y) XL

Michelin Pilot Sport 5 tire, for 17 to 21 inch rims

Michelin Pilot Sport 5 sizes 20 “and 21”

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 245 / 35ZR20 (95Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 35ZR20 (97Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 40ZR20 (101Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 275 / 45ZR20 (110Y) XL

MICHELIN PILOT SPORT 5 – 255 / 35ZR21 (98Y) XL

Michelin Pilot Sport 5 tire tread

The Michelin Pilot Sport 5 and Primacy4 + tire photos

