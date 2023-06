You’ll know for sure what digital terrestrial is, it’s the by now not so new method of transmitting the television signal in Italy, the one we all use to watch our favorite programs on TV. Well, today we want to bring you back a complete list of channels with the corresponding numbers!

Digital Terrestrial, here are the numbers of all channels after the last update!

Television is a must in almost every Italian home. Whether it’s to watch the Rai news, to watch documentaries, movies Mediasetpolitical and current affairs programs or much more, there are many families and not only who spend a good deal of their time in front of the TV screen.

Well, as you well know, digital terrestrial is updated often and unfortunately it happens that the numbers associated with the various channels change without too much notice. If you ever happened to no longer find a channel that you were sure you remembered where it was, then you know what we’re talking about. Today, however, we are here precisely to bring you the list of all digital terrestrial channels with their respective numbers, updated after the changes that took place in these first days of June. Here’s to you:

1 Rai 1 HD

2 Rai 2 HD

3 Rai 3 TGR Region

4 Network4 HD

5 Channel 5 HD

6 Italy1 HD

7 A7 HD

8 TVs8 HD

9 NINE

10 Local broadcaster

11 Local broadcaster

12 Local broadcaster

13 Local broadcaster

14 Local broadcaster

15 Local broadcaster

16 Local broadcaster

17 Local broadcaster

18 Local broadcaster

19 Local broadcaster

20 20 Mediaset HD

21 Rai 4

22 Iris HD

23 Rai 5

24 Rai Movie HD

25 Rai Premium

26 Sky

27 27Twentyseven HD

28 TV2000

29 A7d

30 A5 HD

31 real-time

32 QVC HD

33 Food Networks

34 Cine34 HD

35 Focus HD

36 RTL 102.5

37 Warner TV

38 YELLOW

39 TOPcrime HD

40 Boeing HD

41K2

42 Rai Gulp

43 Rai YoYo

44 frisbees

45 Boeing Plus

46 Cartoonito HD

47 Super!

48 Rai News 24 HD / Rai News 24

49 Mediaset Italia2 HD

50 Sky TG24

51 TGCOM24 HD

52DMAX

53 Italy 53 (House Italy 53)

54 Rai History

55 Mediaset Extra HD

56 HGTV – Home&Garden

57 Rai School

58 Rai Sport HD

59 Motor Trends

60 SPORTITALIA HD

61 CHAMPIONSPORT

62 WOMAN SPORT TV (WOMAN TV)

63 GM24.IT

64 SUPERTENNIS

65 ALMATV

66 RADIO 105

67 R101 TV

68 BOM CHANNEL

69 DJ TV HD

70 RadioItaliaTV

75 France 24 HD (Aosta Valley)

76 RTS Un HD (Aosta Valley)

77 TV5 MONDE EUROPE (Aosta Valley)

101 Rai 4K

103 Rai 3 HD (provisional)

104 Network4 HD

105 Channel5 HD

106 Italy1 HD

107 A7

108 TVs8 HD

109 NINE

120 20 Mediaset HD

121 ITALY 121

123 ITALIA CHANNEL

124 ART ITALY 124

125 ART ITALY 125

126 ITALY 126

127 ITALY 127

128 GOLD TV ITALY

129 THE 4 ITALY

130 CHANNEL 24

131 ITALY NETWORK

132 LINEAGEM

133 Art Investments

134 ITALY 134

135 ITALY 135

136 ITALY 136 (ARTE ITALY 125)

137 INLINE TV

138 TV SAMPLE

139 DELUXE 139

140 ITALY LINE

141 Italy 141 (Italy 53)

142 ITALY 142 (ARTE ITALY 124)

143 ITALY 143 (ITALY 135)

144 ORLER TV

145 PADRE PIO TV

146 Rai School

147 FIRE TV (CHANNEL 24)

148 ITALY 148 (ITALY 127)

150 Italy 150 (Italy 53)

151 EQUtv

153 TV 153 (LA 4 ITALIA)

154 ITALY 154 (ITALY 126)

155 ITALY 155 (ITALY 134)

156 ITALY 156 (ARTE ITALY 124)

157 TV GLAMOR

158 KISS RADIO KISS TV

159 ITALY 159 (ITALY 127)

160 ITALY 160 (ARTE ITALY 125)

161 ITALY 161 (ITALY 121)

162 CHANNEL 162 (THE 4 ITALY)

163 CHANNEL 163*

164 ITALY 164 (ITALY 134)

165 Channel 165

166 Mediatext.it (ITALY CHANNEL)

167VH1

170 BEFORE FREE

202 Rai Radio 2 Visual Radio

203 Rai 3 HD

204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)

205 PROMO TRAVEL (ITALY LINE)

206 PROMO HOME (ITALY NETWORK)

207 LIVING PROMO (INLINE TV)

220 AP CHANNEL

222 FRIENDS FOR ITALY

226 WELCOME IN

228 Treasure Channel

229 LA7d

230 CHANNEL 230 (TV INLINE)

231 ONE TV (FIRST FREE)

232 CHANNEL 232

233 RTL 102.5 NEWS

234 CUSANO NEWS 7

235 CHANNEL 235 (ITALY LINE)

241 ITALY 241 (ITALY 126)

242 CHANNEL 242 (ITALY NETWORK)

245 WORDS OF LIFE

248 TCI

250 SPORT PROMO

251 PLANET TV (ITALY CHANNEL)

252 FREEDOM RADIO

255 Maria Vision

258 RADIO ARROW

259 BIKES

260 BFC

262 Byoblu

264 CUSANO ITALY TV

265 RDSSocial TV

266 RADIO ZETA

267 ARTEORA TV (CHARM TV)

268 CHANNEL 268

269 ​​269 ITALY (Channel 165)

410 BUSINESS24

414 DAZN ZONE

415 DAZN ZONE 2 In HEVC

441 DOLOMITES LIFE TV



472 Sky Sport Uno HD In HEVC

473 Sky Sports Football HD In HEVC



501 Rai 1 HD

502 Rai 2 HD

503 Rai 3 HD

504 Network4 HD

505 Channel5 HD

506 Italy1 HD

507 LA7

508 TV8 HD

509 NINE

520 20 Mediaset HD

521 Rai 4 HD

522 Iris HD

523 Rai 5 HD

524 Rai Movie HD

525 Rai Premium HD

527 27Twentyseven HD

528 TV2000

529 LA7d

530 A5 HD

531 RADIO ZETA

532 RADIO ARROW

533 RTL 102.5 NEWS

534 Cine34 HD

535 FocusHD

536 RTL 102.5

537 Warner TV

539 TOPcrime HD

540 Boeing HD

542 Rai Gulp HD

543 Rai YoYo HD

545 Boeing Plus

546 Cartoonito HD

548 Rai News 24

549 Mediaset Italia2 HD

551 TGCOM24 HD

554 Rai Storia HD

556 Mediaset Extra HD

560 SPORTITALIA HD

561 CHAMPION SPORTS

566 RADIO 105

567 R101 TV

569 DJ TV HD

570 RadioItaliaTV

701 Rai Radio 1

702 Rai Radio 2

703 Rai Radio 3

704 Rai Gr Parliament

705 Rai Isoradio

706 Rai Radio 3 Classical

707 Rai Radio Kids

708 Rai Radio Live Naples

709 Rai Radio Techeté’

710 Rai Radio All Italian

711 Rai Radio 1 Sport

712 No Name Radio powered by Rai

713 Radio Capital

714 Radio Deejays

715 Radio m2o

724 RDSSocial TV

728 in Blue 2000

733 VATICAN RADIO ITALY

736 RTL 102.5

770 R Italy SMI

771 Radio R101

772 Radio Monte Carlo

785 RADIO 105

786 VIRGIN RADIO

789 Radio Maria

801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta

802 Rai 3 TGR Piedmont

803 Rai 3 TGR Liguria

804 Rai 3 TGR Lombardy

805 Rai 3 TGR Veneto

806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano

807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento

808 Rai 3 TGR Südtirol

809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia

810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)

811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna

812 Rai 3 TGR Tuscany

813 Rai 3 TGR Marche

814 Rai 3 TGR Umbria

815 Rai 3 TGR Lazio

816 Rai 3 TGR Abruzzo

817 Rai 3 TGR Molise

818 Rai 3 TGR Campania

819 Rai 3 TGR Apulia

820 Rai 3 TGR Basilicata

821 Rai 3 TGR Calabria

822 Rai 3 TGR Sardinia

823 Rai 3 TGR Sicily

829 LA7 Test