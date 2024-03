Wednesday, March 6, 2024, 17:31



| Updated 7:31 p.m.









Comment















Copy link







WhatsApp







Facebook







x







LinkedIn







Telegram

Pilar López de Ayala (Madrid, 1978) won the Goya and the Silver Shell at the San Sebastián Festival at the age of 23 with 'Juana la Loca'. She worked with the best directors: Montxo Armendáriz ('Obaba'), Agustín Díaz Yanes ('Alatriste'), David Trueba ('Welcome home'), Emilio Martínez -…

This content is exclusive for subscribers