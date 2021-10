De nieuwe Ford Ranger is helemaal klaar, de pick-up moet nog enkel voorgesteld en in productie genomen worden. In afwachting doet de Amerikaanse constructeur ons bovenstaande teaservideo cadeau, die ‘Hiding in Plain Sight’ genoemd wordt. Het koetswerk van de nieuwe Ford Ranger schuilt nog onder een camouflagewrap, waardoor het lijnenspel en de frontpartij nog niet helemaal duidelijk zijn – all gokken we op een neussectie die nauw verwant is met die van de nieuwe Ford F-150. Nu kunnen we ons wel een duidelijk beeld vormen van hoe de pick-up eruit zal gaan zien, want de achterzijde (met ledlichten) en de nieuw vormgegeven rolbar (de sports bar, in Ford-jargon) laten zich wel bewonderen. Let ook op de trapjes op de hoeken van de achterbumper, die als opstapje dienen bij het vullen van de laadbak.

Elektrisch? Raptor? Amarok?

Er wordt nog niet gecommuniceerd over de technische specifiedaties van de nieuwe Ford Ranger, maar de online geruchtenmolen draait op volle toeren. Van een elektrische Lightning-variant, zoals bij de grotere Ford F-150, is geen sprake. Maar er wordt wel gesproken van een plug-inhybride aandrijflijn waarbij de 2,3 liter-Ecoboost die we kennen uit onder meer de Focus ST en de Mustang Turbo de hulp zou krijgen van een elektromodule. Er circuleren de specificaties van dat nog niet officieel bevestigde aandrijfgeheel circuleren intussen op het wereldwijde web: de stekkerpick-up zou een systeemvermogen van 370 pk combineren met een gecombineerd maximumkoppel van 680 Nm. Die Raptor-variant zou overigens ook behouden blijven, jawel.

De Ford Ranger zou evenwel debuteren met een V6-krachtrbron, afhankelijk van de markt draaiend op benzine of diesel. En dat op vraag van Volkswagen, dat de nieuwe generatie van de VW Amarok op de basis van de Ford Ranger zal zetten. Beide constructeurs, ooit gezworen vijanden (denk maar aan de Ford Focus vs VW Golf of de Ford Mondeo vs VW Passat), gaan in de toekomst steeds nauwer samenwerken. Zo zullen de compacte EV-modellen van het Blauwe Ovaal gebruik maken van het modulaire MEB-platform van Volkswagen.