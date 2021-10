De editie 2021 is het jaar van de dappere keuzes voor Zoute Grand Prix, dat een volledig andere invulling geeft aan zijn evenementen. Zoute Grand Prix wist in het verleden meer dan 300.000 bezoekers tijdens een oktoberweekend naar de Belgische kust te lokken. Door een andere indeling van de evenementen, spreidt Zoute Grand Prix de bezoekers.

Zo zal de GT Tour, met moderne GT- en sportwagens, dit jaar Gent, Brugge en Oostende als ankerpunten hebben. De klassieke oldtimerrally van de Zoute Grand Prix blijft wel in Knokke gebaseerd, waar het startpodium na een jaartje afwezigheid terugkeert naar het Albertstrand.

Touring versus Regularity

De op 7, 8 en 9 oktober 2021 georganiseerde Zoute Rally, bedoeld voor classics die ingeschreven werden tussen 1 januari 1920 en 31 december 1965, vormt de ruggegraat van de Zoute Grand Prix. In tegenstelling tot de GT Tour, die voortaan in Gent uit de startblokken schiet, wordt de start van de Zoute Rally gegeven in Knokke zelf. De piloten krijgen een mooi parcours door Vlaanderen en de Nederlandse polders voor de wielen geworpen.

Zoute Grand Prix heeft twee formules. In “Touring” houden de deelnemers het bij een driedaagse rit, in “Regularity” nemen ze deel aan een gechronometreerde regelmatigheidsrally met behendigheidsproeven onderweg – met de als “Flying Quarter Mile” omschreven snelheidsproef als kers ops.