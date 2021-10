Voor zijn elfde jaargang en de langverwachte terugkeer naar het normaal, roeien de organizeren van Zoute Grand Prix resoluut tegen de stroom in. Nog meer standing en nog meer exclusiviteit zijn de kernwaarden in 2021. Belgiës mooiste oldtimerevent sluit daarmee nog meer aan bij de aspiraties van de beau monde.

Mede-bezieler Filip Bourgoo legt het waarom van de verandering uit: “In 2020 hebben we door corona een mini-versie van de Zoute Grand Prix georganiseerd. Daarbij kreeg kunst een belangrijke nieuwe rol toebedeeld. Een formule die beter aansloeg dan we konden vermoeden, en waar we wel een toekomst in zagen. “

Go invulling

De editie 2021 is het jaar van de dappere keuzes voor Zoute Grand Prix, dat een volledig andere invulling geeft aan zijn evenementen. Zoute Grand Prix wist in het verleden meer dan 300.000 bezoekers tijdens een oktoberweekend naar de Belgische kust te lokken. Door een andere indeling van de evenementen, spreidt Zoute Grand Prix de bezoekers.

Zo zal de GT Tour, met moderne GT- en sportwagens, dit jaar Gent, Brugge en Oostende als ankerpunten hebben. De klassieke oldtimerrally van de Zoute Grand Prix blijft wel in Knokke gebaseerd, waar het startpodium na een jaartje afwezigheid terugkeert naar het Albertstrand. Maar de setting belooft helemaal anders te zijn.

Het Prado

Filip Bourgoo: “Langsheen de dijk, op het strand, verschijnt ons tijdelijke Prado: een tijdelijke constructie van liefst 200 meter lang en 70 meter breed. Dit wordt het epicentrum van Zoute Grand Prix, met aan de ene kant het podium waar de oldtimers die starten in de Zoute Grand Prix elke dag passeren. Aan de andere kant is er het Prado, dat de tenten vervangt waar de constructeurs en invoerders van prestigewagens voorheen hun auto’s etaleerden. Het Prado wordt een overdekte ontmoetingsruimte, waar kunst, lifestyle en de prestige-auto elkaar omarmen in een gemoedelijke sfeer. Onder andere McLaren, Pininfarina, Touring Superleggera, Bentley, Porsche en Bugatti zullen hier hun auto’s tentoonstellen. “

Met de naam verwijzen de organisatoren naar het vroegere ‘Prado’ dat op die plek aan de kustdijk te vinden was, een luxueuze strandbar die in de zeedijk verwerkt was. “Precies wat we vandaag opnieuw willen uitstralen”, zegt Bourgoo.

Voortaan betalend

In ruil voor een betalende toegang worden de bezoekers voortaan meer in het evenement opgenomen dan dat ze het aanschouwen. De basisformule kost 35 euro voor een dagticket (8-14 hours) tot Prado Zoute, waar je de beste plaats hebt om het vertrek te zien van de 225 oldtimers die deelnemen aan de rally.

De beste ZGP-ervaring krijg je met het Vip cocktail-ticket (275 euros, excl BTW per persoon). Dat legt de nadruk op de terugkeer van de rallywagens, en de bezoeker krijgt er een open bar en walking dinner bij aangeboden. Ook vervoer met een shuttle van en naar een privé-parking aan de rand van Knokke is inbegrepen.

Belgische Car Week

“Met onze nieuwe insteek willen we Zoute Grand Prix verder doen groeien tot één van de meest prestigieuze evenementen op de autokalender, naar analogie met de beroemde ‘Car Week’ van Pebble Beach in de Verenigde Staten”, zegt Bourgoo nog. Hij wil het aantal evenementen onder de paraplu van Zoute Grand nog verder laten toenemen, en voor 2022 staat alvast een grote uitbreiding naar Brugge op het menu, waar een gelijkaardig Prado – een tent die de vorm van het Parijse Grand Palais kopieert – op het zal verschijnen.

De Zoute Grand Prix vindt dit jaar plaats van 6 tot 10 oktober 2021. Tickets en info: www.zoutegrandprix.be