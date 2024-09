Warum, will der Schweizer Journalist Yves Kugelmann von dem Dichter und Liedermacher wissen, warum hat er ausgerechnet dieses Lied seinem Freund Lustiger gewidmet? „Das ist einfach“, antwortet Biermann. „Weil ich ihm zeigen wollte, dass ich ihn liebe und verehre, weil ich mich bei ihm beliebt machen wollte.“ Im Grunde sei es wie bei einem Kind. Einem Kind schenkt man Schokolade, damit es einen mag. Dem erwachsenen Freund Lustiger hat Biermann „ein paar Verse“ geschenkt.

„Sing mit Schmerz und Zorn“

2012 ist Arno Lustiger, der nach dem Holocaust, nach der Zeit in Auschwitz, in Buchenwald und den Todesmärschen in Frankfurt gestrandet war, der im Lager für Displaced Persons im Stadtteil Zeilsheim gelebt und den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in der Stadt unterstützt hatte, gestorben. In diesem Jahr wäre Lustiger 100 Jahre alt geworden. Mit einer Mischung aus Lesung und Konzert erinnern Biermann und Kugelmann am Donnerstagabend in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst an ihn.

Das Jüdische Museum hat den Abend unter dem Motto „Sing mit Schmerz und Zorn“ organisiert, aus Anlass des Jubiläums hat es außerdem eine Onlineausstellung bei Google Arts & Culture über den Historiker eingerichtet. Lustigers großes Verdienst war es, den jüdischen Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus zu erforschen. Biermann sagt es so: „Arno wollte beweisen, dass die Juden sich nicht alle haben abschlachten lassen wie die Kälber.“

Biermann’s friend: The historian Arno Glanzer (1924-2012) in front of the IG Farben building in Frankfurt. REUTERS

Biermann’s father was also a resistance fighter, a worker at a Hamburg shipyard, Jewish and communist. He distributed the illegal communist “Hamburger Volkszeitung”, secretly collected information about arms deliveries to the Franco troops in Spain and passed it on to the Republican fighters. A Gestapo spy uncovered the espionage and Dagobert Biermann was deported to Auschwitz and killed. “My father had the privilege of being murdered by the Nazis and not by his comrades in Moscow,” said his son.

Remembering the resistance

When Biermann and Glanzer met in 1988 at a reading in a bookstore in Hamburg, they quickly became friends. “Like a love affair, only without sex,” is how the songwriter describes their relationship. He vividly tells of Luster’s life, of the meetings between the two, of the Yiddish poems by Jitzchak Katzenelson, which his friend introduced him to and which the songwriter translated into German – “it cost me two years of my life”.