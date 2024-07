Die Italienerin trotzte ihren Rückständen im dritten Durchgang und behielt im Tiebreak die Nerven. Nach 2:51 Stunden verwandelte sie ihren dritten Matchball. Als erste Tennisspielerin seit US-Star Serena Williams zog Paolini nach dem French-Open-Endspiel auch ins Wimbledon-Finale ein. Williams hatte 2016 kurz nach dem Endspiel in Paris das Wimbledon-Finale erreicht.

Im Endspiel am Samstag trifft Paolini überraschend auf Barbora Krejcikova aus Tschechien, die im zweiten Halbfinale mit einem 3:6, 6:3, 6:4 gegen die Siegerin von 2022, Jelena Rybakina, für eine Überraschung sorgte. Krejcikova war 2021 bei den French Open bereits ein Grand-Slam-Triumph geglückt.

„Es ist ein Traum“

„An dieses Match werde ich mich immer erinnern. Die letzten Monate sind verrückt für mich gewesen“, sagte Paolini, die zuvor auch die erste italienische Wimbledon-Halbfinalistin gewesen war: „Es ist ein Traum.“ Am Samstag kann sie den Aufstieg gegen die kasachische Weltranglisten-Vierte Jelena Rybakina oder die Tschechin Barbora Krejcikova mit ihrem ersten Grand-Slam-Titel krönen.

Externer Inhalt von Twitter Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren

On a sunny afternoon after rainy days at Wimbledon, Vekic initially dominated with her powerful game. In front of around 15,000 spectators on Centre Court, she won the first set in her first Grand Slam semi-final with two breaks to make it 3-2 and 5-2.

Vekic, who was considering taking a break from tennis just before the French Open, was unable to capitalize on the advantage of winning the first set or her lead in the third set. The 1.63 meter tall Paolini fought back again and again and had a match point at 5:4 and 6:5. But it was only in the tiebreak that she was finally able to assert herself.