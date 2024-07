Vor einem Jahr hatte er Djokovic beim Rasenklassiker an der Londoner Church Road in fünf Sätzen im Endspiel einen Triumph vermasselt. Diesmal dominierte der French-Open-Gewinner das Generationen-Duell in den ersten beiden Sätzen mit dem diesmal chancenlosen Djokovic. Nach 2:27 Stunden verwandelte er seinen vierten Matchball. Erst als er bei 5:4 im dritten Satz zum Sieg aufschlug und drei Matchbälle in Serie hatte und alle ausließ, verlor Alcaraz kurzzeitig seine Souveränität. Im Tiebreak entschied der Spanier dann aber die Partie und verwehrte Djokovic die erhoffte Revanche.

„Anerkennung für Carlos, er hat heute perfektes Tennis gespielt. Ich habe versucht, es etwas hinauszuzögern. Aber er ist ein verdienter Champion“, sagte Djokovic. Er sei etwas enttäuscht so kurz nach dem verlorenen Match, aber wenn er alles Revue passieren lasse, werde er zu schätzen wissen, was er und sein Team erreicht hätten.

Alcaraz von Beginn an dominant

Nur 39 Tage nach seinem Eingriff am Knie hätte der serbische Tennis-Star Djokovic seinen 25. Grand-Slam-Titel holen und damit einen Allzeit-Rekord aufstellen können. Doch der 37-Jährige verpasste es, sich von der Australierin Margaret Court abzusetzen, die ihre 24 Grand-Slam-Titel einst zwischen 1960 und 1973 sammelte. Zudem bleibt der Wimbledon-Rekord der Herren mit acht Titeln beim zurückgetretenen Schweizer Roger Federer.

Alcaraz gelang das seltene Kunststück, sich nach dem French-Open-Erfolg im Juni auf Sand gleich den Grand-Slam-Titel auf Rasen zu sichern. Die Titel bei den US Open 2022, in Wimbledon 2023 und 2024 und Roland Garros 2024 schmücken nun seine Grand-Slam-Ehren. Mit vier Triumphen in seinen ersten vier Endspielen bei den bedeutendsten Turnieren seiner Sportart wandelt er auf den Spuren von Tennis-Ikone Federer, dem das zuvor in der Open Ära als Einzigem gelang.

When Djokovic began serving, Princess Kate had also taken a seat in the Royal Box. She was greeted with great applause at a much-noticed public appearance together with Princess Charlotte a few months after her cancer diagnosis.

The atmosphere on the completely full Centre Court was immediately great. The first game alone lasted over 14 minutes – and things couldn’t have started better for Alcaraz. While Alcaraz had botched the first set twelve months ago, this time he took Djokovic’s first service game straight away. He was dominant in an extraordinary start to the match. The advantage was immediately on the Spaniard’s side. With a double fault, Djokovic gifted his young opponent the second break to make it 4-1.

The record Grand Slam winner had certainly imagined the opening match differently. As in the previous six rounds, a bandage protected his right knee. He had injured his meniscus in Paris, but it had not prevented him from having a chance at the title.

The second set began like the first – with a break from the Spanish number three in the world. Alcaraz impressed the 15,000 spectators with unreachable stop balls, direct point wins from the baseline and passing balls. The most spectacular points in this generational duel were provided by the youngster, who also returned strongly and, unlike in the previous tournament, hardly allowed anything on his own serve. Djokovic also clapped in recognition.

The Serb was not having his best day and made unusual mistakes at important moments. A volley error led to the next break, followed by another double fault to make it 2:5. After 75 minutes, the Spaniard was leading 2:0 sets.