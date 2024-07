Am Samstag im Finale der Damen flog wieder einiges in die Luft – und hinterher hatte unten auf dem Rasen noch eine mehr einen Grund, die Korken knallen zu lassen: Barbora Krejčíkova krönte sich in ihrem ersten Finale auf dem bekanntesten Tennisplatz der Welt zur Wimbledon-Siegerin und nahm neben dem Siegerpokal, der Venus Rosewater Dish, auch 2,7 Millionen Pfund (rund 3,2 Millionen Euro) Preisgeld mit nach Hause.

„Ich habe keine Worte im Moment. Es fühlt sich surreal an, was hier passiert ist. Es ist der beste Tag meiner Tenniskarriere und auch der beste Tag meines Lebens“, sagte die Tschechin, die sich 6:2, 2:6, 6:4 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durchgesetzt hatte in einem Endspiel, das nicht immer hochklassig war, aber manchen spektakulären Ballwechsel bot. „Wir haben einfach um jeden Ball gekämpft und ich war am Ende die Glücklichere.“

Prinzessin Kate kommt erst am Sonntag

Für Krejčíková war es das zweite Grand-Slam-Finale in ihrer Karriere. 2021 hatte sie schon die French Open gewonnen. Ihr Sieg beim ältesten Tennisturnier der Welt katapultiert sie nun aber noch mal in eine andere Sphäre. Die 28-Jährige ist nach ihrer früheren und inzwischen verstorbenen Trainerin Jana Novotná, Karolina Pliskova und Vorjahressiegerin Marketa Vondrousova die vierte Tschechin, die beim Rasenklassiker triumphiert.

Den großen Auftritt von Prinzessin Kate gab es an diesem Samstag noch nicht. Die Schwiegertochter von König Charles III. und Schirmherrin des All England Lawn Tennis Club hat sich nach ihrer Krebserkrankung für das Finale der Herren zwischen Novak Djkokvic und Carlos Alcaraz an diesem Sonntag angekündigt, was dazu führte, dass im Damenfinale allein die zwei Frauen unten auf dem Platz im Mittelpunkt standen.

Eine Favoritin war vor diesem Duell nicht auszumachen gewesen. Beide Spielerinnen waren bis zu ihrem Durchmarch in diesem Jahr nicht als Spezialistinnen für den grünen Untergrund in Erscheinung getreten. Ihre Spielweise ähnelt sich, weil sie gerne in lange Grundlinienduelle gehen. Das ließ auf eine spannende Begegnung hoffen.

