Immer häufiger sind auch Kinder deutschsprachiger Eltern betroffen. Vier von zehn Kindern wird nicht oder nur selten vorgelesen, viele Eltern sprechen kaum noch mit ihren Kindern, weil sie selbst mit digitalen Geräten beschäftigt sind, den gesamten Tag der Fernseher läuft oder weil sie Erziehung und Bildung an Kindergärten oder Schulen delegiert haben.

Dabei sollten Eltern wissen, worauf es ankäme: auf langsames Sprechen, kindgerechte Formulierungen, Blickkontakt und freundliche Korrektur. Eigentlich ist das ganz einfach, aber es gelingt so selten.

Der Mindestwortschatz für die Grundschulen wurde immer stärker verringert und den sinkenden Sprachfähigkeiten der Schulanfänger angepasst. In Hamburg und Hessen gibt es allgemein verpflichtende Sprachtests im Alter von viereinhalb Jahren. Auch Bayern setzt künftig auf verpflichtende Tests im Kindergarten – eingeschult wird nur, wer richtig Deutsch kann. Andernfalls müssen Kinder einen Vorkurs Deutsch im Kindergarten besuchen, der vier Stunden pro Woche umfasst.

Allein Bayern rechnet mit etwa 40.000 förderbedürftigen Kindern – von einer Alterskohorte von 120.000. Baden-Württemberg will eine durchgängige Sprachförderung während der gesamten Grundschulzeit aufbauen und dabei auch die Kinder aus Migrantenfamilien erfassen, die erst im Schulalter ins Land kommen.

Wider besseres Wissen

Berlin und Bremen haben längst eine Kindergartenpflicht für Kinder mit Sprachförderbedarf, allerdings nur in der Theorie. Denn es kommt nur ein Bruchteil der Betroffenen zum Test, und nur ein kleiner Teil der Kinder mit Nachholbedarf besuchte auch die Sprachförderung.

Dabei hätte gerade Berlin allen Anlass, konsequenter zu sein. Wenn am Ende der dritten Klasse einer sechsjährigen Grundschule fast jeder zweite Schüler an den Mindeststandards im Lesen scheitert, spricht das nicht für die Wirksamkeit der Sprachförderung. Offenkundig ist es nicht sinnvoll, diese Aufgabe den Kindergärten zu überlassen. Vielversprechender scheint der baden-württembergische Plan, die Schulpflicht zu verlängern und um eine Vorschulklasse zu ergänzen. Manche bräuchten auch zwei oder mehr Jahre.

Doch wider besseres Wissens gehen die meisten Länder nicht konsequent genug vor. Die sichere Beherrschung der deutschen Bildungssprache ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Bildungsschritte. Kindergärten und Schulen können nicht allein leisten, was im Elternhaus versäumt wurde. Auch Eltern müssen mehr Verantwortung übernehmen.

Es genügt nicht, wenn jetzt ein Land nach dem andern das Leseritual des Lesebandes in den Primarbereich integriert. Wirkliche Verbesserungen wird es nur geben, wenn das gesamte System aufeinander abgestimmt gesteuert wird. Wer im Sprachtest Defizite aufweist, muss an der Sprachförderung teilnehmen und notfalls dazu gezwungen werden.

Die Wirksamkeit der Sprachförderung muss kontrolliert und kontinuierlich verbessert werden, außerdem muss Fachpersonal bereitstehen. Für „Deutsch als Zweitsprache“ muss es pragmatische Fortbildungen für Deutschlehrer geben. Das würde viele Millionen Euro kosten. Aber im Zweifel ist es billiger, rechtzeitig Sprachförderung zu finanzieren, als Schulabbrecher ohne Berufsausbildung zu alimentieren.

In der Pädagogik verpönt

Solange Selbstbildung und freies Spiel in Kindergärten hochgehalten werden, kommt die Sprachförderung zu kurz. Es wird kaum vorgelesen und viel zu wenig gesprochen, stattdessen hören Kinder nur das fehlerhafte Deutsch anderer Kinder. Auch in der Schule werden die Sprachdefizite mancherorts selbst dann nicht beim Namen genannt, wenn Zehntklässler noch nicht die Grundregeln von Groß- und Kleinschreibung beherrschen oder nur über einen rudimentären Wortschatz verfügen.

Students at a primary school in southern Hesse Lucas Bauml

What seems so student-friendly is actually the opposite: only a clear diagnosis and deficit analysis can lead to targeted improvements. What is taken for granted in medicine is frowned upon in education.

Some people in politics and society do not seem to have yet grasped the seriousness of the situation. Being unable to receive an education due to language deficits not only has consequences for the individual’s educational biography, but also for society.