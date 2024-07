Außerdem seien unabhängig davon am Nachmittag besonders in Franken sowie im Alpenvorland starke bis stürmische Böen möglich. Einem Sprecher zufolge sind in Mittelfranken bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 87 km/h gemessen worden. Von den Alpen bis nach Niederbayern sagte der DWD zudem Dauerregen ab dem Abend bis Sonntagabend voraus, darunter örtlich auch unwetterartige Mengen. Für einige Landkreise hat der DWD die zweithöchste Warnstufe (Stufe 3) herausgegeben, einen Überblick gibt es hier.

Unwetter drohen in Bayern und Norddeutschland

Auch im Norden des Landes wird es ungemütlich. So gilt für die Nordseeküste in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie Teile der Ostseeküste, den Westen von Mecklenburg-Vorpommern und den Osten Niedersachsens ebenfalls Wetterwarnungen (Stufe 2). Zudem warnt der DWD vor Sturmböen an der Nordseeküste, auf Fehmarn, auf dem Brocken und auf dem Fichtelberg.

In Berlin und Brandenburg wird das sommerliche Wetter durch drohende Gewitter und teils heftigen Sturm getrübt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können lokal begrenzt auch unwetterartige Orkanböen von mehr als 100 Kilometern in der Stunde dabei sein. Auch Starkregen und Hagel seien im Anmarsch.

Am Montag nur vereinzelt Schauer erwartet

Nach einem oft nassen und gewittrigen Samstag steht in vielen Teilen Deutschlands eine Wetterberuhigung an – und ab der neuen Woche dann auch wieder sommerliche Temperaturen. Dienstag werden um die 30 Grad erwartet.

Doch zuvor wird es am Sonntag noch einmal etwas kühler „mit nur noch 16 bis 23 Grad“, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Alpenvorland kann es noch öfter ausgiebig regnen, im Nordwesten ziehen Schauer und einzelne Gewitter auf.

Next week it will be summery warm – at least for a short time. dpa

On Monday, the DWD is only expecting isolated showers near the coast and in the northwest. It may also rain in the Alpine region. Otherwise it will be clear with a few clouds. “In the new week, however, the temperature will rise steeply again, and on Tuesday the 30-degree mark could even be broken quite widely,” said Reinartz. On Monday, the thermometer will climb to 27 degrees.