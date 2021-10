De Belgische kust is opnieuw het toneel van dit prestigieuze festival voor oldtimers en luxe- en prestigewagens: van 7 tot 10 oktober 2021 vindt in het mondaine Knokke de 12e Zoute Grand Prix plaats. Het evenement omvat een oldtimerrally voor wagens van meer dan 56 jaar door de “Gouden Driehoek van België”, namelijk Knokke-Heist, Brugge en Oostende, maar er is ook de GT Tour, voor prestigieuze auto’s tot 20 jaar oud.

Spektakel en veiling

Op de Royal Zoute Golf Club doet het Concours d’Élégance zijn naam alle eer aan, met modellen van onder meer AC, Aston Martin, Audi, Facel Vega, Ferrari, Jaguar, Lancia, Lagonda, Maserati, Mercedes en Porsche. Een ander hoogtepunt van het weekend is de veiling van Bonhams op zondag, met als gastster de Cadillac Series 62 Convertible uit 1954 die op 15 december 1960 werd gebruikt bij het huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola. Het spektakel zal ook in de straten en in het Prado-paviljoen te zien zijn.

Prado en Jaguar Land Rover

Het publiek kan met een toegangsticket én een Covid Safe-pas op zak ook auto’s bezichtigen in het Prado Zoute, op de dijk van Knokke-Heist. In dat paviljoen op het Albertplein zullen met name Alfa Romeo’s, Aston Martins, Bentleys en Ferrari’s te zien zijn. Jaguar stelt een F-Type Heritage 60 Edition tentoon in het Prado Zoute, vergezeld van een replica van de Land Rover Defender V8 Bond Edition. Op het Concours d’Elegance in de Royal Zoute Golf Club zal er een overvloed aan Jaguar E-Types te zien zijn om de 60ste verjaardag van het model te vieren.

Audi

Audi heeft een Alpensieger Type C 14/35 ‘Liselotte’ uit 1913 uit zijn collectie gehaald. Hij zal worden tentoongesteld in combinatie met de RS e-Tron GT en de conceptcar AI: Trail Quattro. De Audi’s die deelnemen aan het concours d’élégance, zijn een ur-Quattro 10v uit 1981 in Diamond Silver metallic, een Treser Quattro Roadster 1984 in China Green, een Quattro 20v in Crystal Silver en een Sport Quattro 1985 in Tornado Red. En tijdens de Zoute Rally zal je een Auto Union / Wanderer Stromlinie Spezial uit 1938 kunnen zien rijden, die wordt aangedreven door een 70 pk sterke en 2 liter grote zes-in-lijn en 150 km / u kan halen.

Mercedes

Mercedes koos ervoor om zijn elektrische luxelimousine EQS en de plug-in hybride S 580 and voor te stars. Ook de Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic zal niet onopgemerkt blijven, net als de Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC + Coupé. Maar de grootste aandachtstrekker op de Royal Zoute Golf Club zal wellicht de 280 SE 3.5 Coupé (W111) “Heckflosse” zijn, een uiterst zeldzame klassieker uit 1969 die deelneemt aan het Concours d’Elegance.