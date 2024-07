Der Volkswagen-Konzern plant einen harten Einschnitt in seinem Produktionsnetz und wird möglicherweise das Werk in Brüssel schließen. Wie VW am Dienstagabend mitteilte, soll die Tochtergesellschaft Audi mit den zuständigen Partnern in Belgien „Lösungen für eine Umstrukturierung des Standorts“ erarbeiten. Am Ende des Prozesses könne „die Einstellung des Betriebs“ stehen. Audi beschäftigt in dem Werk etwa 3000 Mitarbeiter, die dort den elektrischen Stadtgeländewagen Q8 e-tron herstellen. Wegen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos und der allgemeinen Überkapazität im Produktionsnetz von VW steht der Standort schon länger auf der Kippe. Der Betriebsrat forderte am Dienstagabend, die Fabrik zu erhalten. Man brauche „eine zukunftsfähige Perspektive für das Werk und unsere Kolleginnen und Kollegen in Brüssel“, so die Arbeitnehmervertreter.

Die mögliche Schließung des Standorts hat finanzielle Folgen für den VW-Konzern. Zusammen mit anderen Kosten, etwa durch Abfindungen für das Sparprogramm in anderen Teilen des Konzerns, entstünden zusätzliche Belastungen von 2,6 Milliarden Euro, heißt es in einer Pflichtmitteilung. Die operative Umsatzrendite im Konzern werde daher im laufenden Jahr den angepeilten Korridor zwischen 7 und 7,5 Prozent verfehlen. Stattdessen gilt nun ein Ziel zwischen 6,5 und 7 Prozent. Wie VW schon mitgeteilt hatte, plant der Konzern etwa 900 Millionen Euro für Aufhebungsverträge ein, um die Belegschaft der renditeschwachen Stammmarke VW zu verkleinern. Dazu kämen nun auch weitere Kosten für die geplante Schließung des Gasturbinenwerks der VW-Tochtergesellschaft MAN Energy Solutions und Währungskursverluste im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Russland-Geschäft.

Auslöser für die mögliche Schließung des Werks in Brüssel ist die Überlegung des Vorstands, das Produktionsende des elektrischen Audi Q8 vorzuziehen. Man beobachte „weltweit einen Rückgang der Kundenaufträge im elektrischen Oberklassesegment“, heißt es in einer Pressemitteilung von Audi. Der Q8 e-tron ist das einzige Modell, das in Brüssel gebaut wird. Noch im Jahr 2016 wurde in den belgischen Standort ein dreistelliger Millionenbetrag investiert, um die Elektrifizierung voranzutreiben. Doch das Modell verkaufte sich zuletzt immer schlechter, so dass die Unterauslastung des Standorts immer größer wurde.

Werksschließungen sind heikel

Die Frage, wie es mit Brüssel weitergehen könnte, beschäftigt Vorstand und Arbeitnehmervertreter schon seit Monaten. Klar ist: Der Wegfall der Produktion des großen Audi-Elektromodells kann derzeit nicht kompensiert werden. Eine Schließung der Fabrik, es wäre die erste in der Unternehmensgeschichte von Audi, wird damit wahrscheinlicher. Offiziell heißt es, der Vorstand starte den „Informations- und Konsultationsprozess im Einklang mit den belgischen Gesetzen”. Es gebe noch keine endgültige Entscheidung, so das Management.

Noch drohen die Arbeitnehmervertreter nicht offen mit einem Arbeitskampf. Doch in Kreisen der Belegschaftsvertreter wird schon darauf verwiesen, dass in Belgien seit Ende der neunziger Jahre umfangreiche gesetzliche Bestimmungen gelten, sollte ein Produktionsstandort in dem Land auf der Kippe stehen. Diese gäben der Arbeitnehmerseite „etliche Gestaltungsmöglichkeiten“, eine Schließung abzuwenden oder zumindest in den Folgen abzumildern. Sämtliche Alternativen müssten daher „detailliert geprüft und alle Informationsbedürfnisse der Beschäftigtenseite befriedigt werden“. Hintergrund der Regelungen sind die Wirren um eine Schließung des Renault-Werkes in Vilvoorde im Jahr 1997. Seit den damaligen Auseinandersetzungen trägt ein Teil der Bestimmungen im Land auch den Namen „Renault-Gesetz“.

Sparprogramm bei Kernmarke VW und Audi

Im Wolfsburger VW-Konzern sind Werksschließungen wegen des VW-Gesetzes sehr heikel. Dieses gibt den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat de facto ein Vetorecht, wenn es um Eingriffe in das Produktionsnetz geht. Die schwache Nachfrage in Europa nach Elektroautos sorgt aber schon lange für steigenden Druck an praktisch allen Standorten. So hat VW gerade erst beschlossen, im Elektroautowerk in Zwickau die Verträge von weiteren 1000 befristet Beschäftigten nicht zu verlängern, um die Arbeitskosten zu senken. In der Kernmarke VW ist ein Sparprogramm angelaufen, das die Kosten bis 2026 um 10 Milliarden Euro senken soll. Auch Audi soll die Kosten deutlich reduzieren, um die zuletzt gesunkene Rendite zu verbessern.