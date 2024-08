Dass im Handball die Frauen und Männer beider Länder am Dienstag und Mittwoch aufeinandertreffen, kann da wie dort als eher unliebsame Überraschung durchgehen. Was am Montag aber zum Auftakt der deutsch-französischen Turniertage geboten wurde, war ein Thriller ohne Happy-End für die Männerauswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Nach einem 2:3 (25:18, 28:26, 20:25, 21:25, 13:15) gegen Frankreich verpasste sie haarscharf den Einzug ins Halbfinale.

Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski hatte bereits mit 2:0 Sätzen gegen den Olympiasieger von Tokio geführt, doch letztlich fehlten Erfahrung und Fortüne, um in Paris einen Schritt weiter zu gehen als 2012 in London, wo die DVV-Männer Fünfte wurden. Dass der Schiedsrichter mit manchen Entscheidungen eine – vorsichtig formuliert – umstrittene Rolle spielte, kam obendrauf.

„Am Ende hat uns der letzte Schritt gefehlt“

Nach dem bitten Ende einer fast zweistündigen und bis zuletzt packenden Begegnung mit dem Olympia-Gastgeber schien Georg Grozer, wie Kapitän Lukas Kampa damals in London dabei, die Halle gar nicht mehr verlassen zu wollen. Der deutsche Starangreifer, mit 22 Punkten der eifrigste Punktesammler des Viertelfinals, stand minutenlang gebeugt auf dem Feld, während um ihn herum 10.000 französische Zuschauer mit ihrem Dutzend Volleyballspielern feierten. „Es ist schmerzhaft und traurig, am Ende hat uns der letzte halbe Schritt gefehlt“, sagte der 39 Jahre alte Starangreifer, der sich ansonsten eher schmallippig zeigte: „Das muss man erstmal verdauen.“

Zumal manche Schiedsrichterentscheidungen Grozer und seine Kollegen erbosten. Als Kampa zu Beginn des fünften Satzes wegen des vorangegangenen Satzballs meckerte, erhielt er die Gelbe Karte. Nachdem einige Minuten später beim Stand von 5:8 Tobias Krick einen Punktgewinn nach Ansicht des Referees ungebührlich in Richtung des Gegners feierte, sah der Mittelblocker sogar Rot.

Darauf angesprochen, mochte Grozer nichts sagen. Immerhin lobte er noch die besondere Atmosphäre in der Mannschaft, die „ich ebenso wenig vergessen werde wie dieses Turnier“. Das klang verdächtig nach Abschied. Statt ins Halbfinale gegen Italien geht’s nun nach Hause.

National coach Winiarski was a bit more explicit about the red card against Krick. “Our middle blocker didn’t behave any differently than the French boys,” said the national coach in view of the opponent’s exalted celebrations. “That’s something that drives me crazy and sad.”

The first two sets were enough to make Grozer and Co. dream of further medals. After taking the lead (5:4), they extended their lead with aggression, strong serves and determination and secured the first set. The predominantly French crowd tried to cheer on their favorite compatriots, but the fifth-ranked player in the world rankings initially made numerous mistakes.

The DVV men maintained their level in the second set, but at the same time the French gradually began to stabilize. After fending off three set balls, the Germans were just able to secure the second set. But a turnaround had begun. In the following sets, the DVV selection was constantly behind and was unable to catch up with the host. The host’s rather complacent star Earvin N’Gapeth occasionally showed and celebrated a few miracles and became the most successful Frenchman with 21 points.