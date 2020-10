Nouveau durcissement en perspective. Emmanuel Macron, lors de son interview au journal de 20 heures de France 2 mercredi 7 octobre après sa visite auprès des sinistrés des intempéries dues au passage de la tempête Alex, a assuré qu’il y aurait “plus de restrictions” pour lutter contre le coronavirus. Les zones concernées par ces nouvelles mesures, qui devraient être annoncées jeudi par Olivier Véran, le ministre de la Santé, sont celles où le virus “circule trop vite”… Ces mesures devraient ressembler à celles mises en place à Paris et sa petite couronne, en Guadeloupe et dans la métropole Aix-Marseille.

“L’épidémie continue de monter”, a déclaré le chef de l’Etat. “Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, et où l’on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celle qu’on a pu connaître par exemple dans les Bouches-du-Rhône où dans Paris et la petite couronne “, at-il détaillé… Mais la stratégie retenue est aussi de “responsabiliser (les) concitoyens”. “Nous ne sommes et pour plusieurs mois nous ne seront pas dans un temps normal, a ajouté Emmanuel Macron, il faut continuer strictement à appliquer les règles, d’être collectivement responsable les uns les autres, en somme de prendre soin de nous, des plus fragiles et de nos soignants. “