L’usage quotidien du feu

“Le feu a probablement été l’une des premières grandes découvertes de l’humanité. Il a donné aux humains le contrôle d’une source de pouvoir illimitée, qui ne dépend pas vraiment de leur corps“, explique Yuval Noah Harari. Selon l’historien, le feu est ce qui nous a permis de devenir”le numéro un mondial en matière de pouvoir“. Aussi, le feu a changé le corps et le cerveau humain.”Leurs dents sont devenues plus petites, leurs mâchoires plus petites, leurs intestins plus petits, plus d’énergie a été consacrée à l’alimentation du cerveau“, développe Yuval Noah Harari.

La révolution cognitive

“Ce qui a vraiment fait des humains, les maîtres du monde, c’est la capacité à coopérer en très grand nombre. Les chimpanzés peuvent coopérer, peut-être 500 chimpanzés, mais les humains peuvent coopérer en nombre illimité et c’est la clé de notre conquête du monde“, assure Yuval Noah Harari. L’historien en est convaincu: c’est la coopération entre de nombreux humains qui a permis de grandes réalisations.”Vous ne pouvez jamais convaincre un groupe de chimpanzés de coopérer, de construire un temple ou d’aller combattre un autre groupe de chimpanzés en leur promettant que si vous faites cela après votre mortils, vous irez au paradis des chimpanzés et receptive de noix de coco et de pamplemousses, aucun chimpanzé ne le croira“, souligne-t-il.

La révolution scientifique

“La révolution scientifique est toujours en cours, elle n’est pas terminée, nous sommes peut-être encore au début de la révolution scientifique, nous faisons chaque année des découvertes etonnantes en génétique et en informatique“, explique Yuval Noah Harari. Selon lui, la base de cette révolution est dans la découverte de l’ignorance.”La révolution scientifique a vraiment commencé quand les gens sont arrivés et ont dit: “Non! Nous ne savons pas tout!”“, souligne l’historien.