Der amerikanische Präsident Joe Biden hat den Weg für einen neuen Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei freigemacht. Am Sonntag teilte er auf der Platform X einen Brief, in dem er mitteilt, dass er seinen Wahlkampf beende und die Nominierung nicht mehr anstrebe. Kurz danach empfahl er, dass seine Vizepräsidentin Kamala Harris die Demokratische Partei im November in den Kampf gegen den Republikaner Donald Trump führe.

Auf X schrieb Biden, Harris habe seine „volle Unterstützung“. Es sei seine „allererste“ und „beste“ Entscheidung gewesen, sich im Jahr 2020 für Harris als „running mate“ zu entscheiden. Der Präsident appellierte an die Demokraten, „zusammenzukommen und Trump zu besiegen“ – es sei an der Zeit. Harris hatte sich seinerzeit selbst vergeblich in den Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben. Die Tochter einer tamilischen Inderin und eines Afroajamaikaners war damals Senatorin; zuvor war sie in San Francisco Staatsanwältin und dann kalifornische Generalstaatsanwältin gewesen.

Biden befindet sich derzeit in seinem Ferienhaus in Rehoboth Beach in Delaware und kuriert eine Covid-Infektion aus. Der 81 Jahre alte Präsident stand unter erheblichem Druck in seiner Partei, nachdem er in der ersten Fernsehdebatte gegen Trump Ende Juni deutliche Alterserscheinungen gezeigt hatte. Noch am Freitag hatte Biden mitgeteilt, er freue sich auf weitere Wahlkampfauftritte in der kommenden Woche. Nun kündigte er an, sich in der kommenden Woche noch einmal persönlich zu erklären.

In seinem Brief schrieb er: „Es war die größte meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen“. Auch wenn es seine Absicht gewesen sei, die Wiederwahl anzustreben, so „glaube ich, dass es im Interesse meiner Partei und des Landes liegt, dass ich mich zurückziehe und mich einzig darauf konzentriere, für den Rest meiner Amtszeit meine Pflichten als Präsident zu erfüllen“. Biden bleibt bis zur Vereidigung seines Nachfolgers am 20. Januar 2025 Präsident und Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten.

Am 19. August beginnt in Chicago der Nominierungparteitag der Demokraten. Biden hatte in allen Bundesstaaten die Vorwahlen begonnen; trotz der seit langem kursierenden Zweifel an der Fitness des Präsidenten, der am Ende einer zweiten Amtszeit 86 Jahre gewesen wäre, hatte kein Schwergewicht der Partei den Amtsinhaber herausgefordert. Der allergrößte Teil der 4521 Delegierten wäre ohne einen Rückzug Bidens an das Vorwahlergebnis gebunden gewesen, hätte Biden also wählen müssen. Es war zulett sogar geplant, die Nominierung schon Anfang August virtuell vorzunehmen.

Nun sind alle Delegierten frei in ihrer Wahl. Es wird damit gerechnet, dass weitere demokratische Politiker sich um die Nominierung bewerben. In Chicago wird dann so lange gewählt, bis ein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erringt.

In den Wochen vor Bidens Ankündigung hatten sich rund vierzig Kongressmitglieder sowie demokratische Großspender offen kritisch über eine mögliche zweite Amtszeit Bidens geäußert. Laut Medienberichten waren unter den Zweiflern der frühere Präsident Barack Obama, die Biden-Vertraute Nancy Pelosi, die langjährige Sprecherin des Repräsentantenhauses, sowie die beiden Fraktionsführer der Demokraten im Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries.