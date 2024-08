„Es war nicht leicht, er kennt mich und er war ja auch bei Olympia mein Zimmerkollege. Es war ein kniffliges Spiel“, sagte Zverev.

Vor allem im zweiten Durchgang leistete sich der Tennis-Olympiasieger von 2021 mehrere Schwächephasen und war noch weit von seiner Topform für den angestrebten ersten Grand-Slam-Titel entfernt. Bei rund 30 Grad unterliefen Zverev reichlich leichte Fehler, er warf seinen Schläger auf den Boden und lamentierte mehrfach mit seiner Box, in der zu Beginn auch seine Mutter Irina neben Freundin Sophia Thomalla Platz genommen hatte. Im Normalfall ist jene zu nervös, um Partien ihres Sohnes auf der Tribüne zu verfolgen.

Der Weltranglisten-100. Marterer war eigentlich in der Qualifikation für die US Open gescheitert und nur durch die Absage des Finnen Emil Ruusuvuori ins Hauptfeld gerutscht. Bei Olympia in Paris hatten sich der 29 Jahre alte Franke und der zwei Jahre jüngere Zverev noch ein Doppelzimmer in der WG der deutschen Tennisprofis im olympischen Dorf geteilt.

Niemeier bezwingt Jastremska

Jule Niemeier schaffte derweil eine kleine Überraschung und erreichte die zweite Runde. Die 25 Jahre alte Dortmunderin bezwang die Ukrainerin Dajana Jastremska in der Hitze von New York nach 3:10 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. Niemeier trifft nun auf die Japanerin Moyuka Uchijima, die Tamara Korpatsch mit 3:6, 6:3, 6:4 bezwang.

After a career low, Jule Niemeier is now on the up again. AFP

Tatjana Maria was the second German tennis player to win her opening match. The 37-year-old won clearly against the Argentinian Solana Sierra with 6:2, 6:3. Maria now faces a very difficult task against the American defending champion Coco Gauff. Laura Siegemund, on the other hand, was defeated by the Australian qualifier Maya Joint with 4:6, 5:7.

With temperatures around 30 degrees, Niemeier, number 101 in the world rankings, tried to cool down with ice packs during the breaks. Her favorite opponent, seeded 32nd, had her back treated after the second round and ultimately had to admit defeat. “It was a very, very good match. We had to fight for every single game,” said Niemeier. A total of ten German tennis professionals are in the main draw.