Zu einem Zeitpunkt, da die republikanische Kampagne die moderateren und unentschiedenen Wähler für sich gewinnen will, umgibt sich der 78-jährige Trump mit einer jungen Frau, die mit islamfeindlichen Kommentaren das Netz flutet und zu den Terroranschlägen vom 11. September einst verbreitete, diese seien ein „inside job“ gewesen, also von der US-Regierung selbst angezettelt worden.

Über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris schrieb die 31-Jährige kurz vor dem TV-Duell im Onlinedienst X: Sollte die Kandidatin indisch-afroamerikanischer Herkunft die Wahl am 5. November gewinnen, dann werde es „im Weißen Haus nach Curry riechen“.

US-Republikaner in Aufruhr

Dieser Kommentar ließ sogar bei jenen prominenten Republikanern die Alarmglocken schrillen, die sich in der Vergangenheit selbst mit aggressiven Provokationen einen Namen gemacht haben. „Das ist entsetzlich und extrem rassistisch“, sagte etwa die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene. Derlei Ausfälle repräsentierten nicht, wofür „wir als Republikaner und als MAGA stehen“. MAGA bezeichnet den auch bei dieser Wahl von den Republikanern verwendeten Wahlkampfslogan „Make America great again“ (Macht Amerika wieder großartig).

Der Senator Thom Tillis aus North Carolina, einem der wichtigen Schlüsselstaaten bei der Wahl, schrieb auf X, Loomer sei „eine verrückte Verschwörungstheoretikerin, die regelmäßig widerlichen Müll von sich gibt, um die Republikaner zu spalten“. Eine vom politischen Konkurrenten ersonnene Intrige „könnte es nicht besser machen als sie, um die Chancen von Präsident Trump auf eine Wiederwahl zu schmälern“.

Trump was unmoved by the outcry in his party. “I have no control over Laura. Laura should be able to say what she wants. She is a free spirit,” he said. He later wrote on his platform Truth Social that he did not agree with what she said – but that, like many of his other supporters, he was tired of seeing him being vilified by “radical Marxists and fascists.” Trump did not specify which statements by the 31-year-old he was referring to.

Influencer attracts attention through homophobia and Islamophobia

In recent years, Loomer has had a meteoric rise as an influencer as a self-proclaimed “proud Islamophobe,” during which she has called Islam a “cancer,” appeared to rejoice at the deaths of migrants in the Mediterranean, and made homophobic and racist comments. She ran unsuccessfully for Congress in Florida in the 2020 election.

After the online service Twitter banned Loomer from the platform in 2018 because of her activities, she chained herself to the company’s headquarters in New York. The Jewish activist had attached a yellow Star of David to her clothing, similar to the Jewish star worn by the Nazis during the Holocaust.

Most online platforms have now blocked Loomer’s access. But after Twitter was taken over by high-tech billionaire Elon Musk, Loomer was allowed to publish again on the online service, now called X, and spread her hate and conspiracy messages among her now 1.3 million followers. When the assassination attempt on Trump was carried out on July 13, which her idol survived by a whisker, she suspected that US President Joe Biden must be behind it in some way.