Die kleine Basketball-Arena des Community Colleges in Upper Marlboro in Maryland ist rappelvoll. Als Joe Biden und Kamala Harris die Bühne betreten, bricht Jubel aus: „Joe, Joe“, skandiert das Publikum. Offiziell ist der erste Auftritt des scheidenden Präsidenten und seiner Vizepräsidentin, die nun die Kandidatin der Demokraten ist, keine Wahlkampfkundgebung. Biden und Harris feiern die Senkung der Preise für rezeptpflichtige Medikamente in Folge des „Inflation Reduction Act“. Doch natürlich ist zweieinhalb Monate vor dem Wahltermin alles Wahlkampf.

Harris ergreift das Wort: „Es gibt eine Menge Liebe in diesem Saal für unseren Präsidenten“, ruft sie: Biden habe in so vielen Bereichen so viel erreicht. Es sei ihr eine „ewige und große, große, große Ehre“, dass sie mit diesem „außergewöhnlichsten Menschen“ zusammenarbeiten dürfe. „Danke, Joe“, skandiert die Menge nun. Und: „Joe, Du bist ein Held.“

Biden will seine Unterstützung klarmachen

Der Auftritt wenige Tage vor dem Parteitag der Demokraten in Chicago, auf dem Biden am Montagabend zu den Delegierten sprechen wird, bevor diese Harris feierlich als Kandidatin nominieren werden, ist ein Medienereignis. Der Präsident ist auf einige Parteigranden nicht gut zu sprechen. Sie hatten ihn im vergangenen Monat gedrängt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Nun will er deutlich machen, dass er seine Vizepräsidentin in den kommenden Wochen mit ganzer Kraft unterstützen wird. „Sie kann eine verdammt gute Präsidentin werden“, sagt er unter dem Jubel der Anhänger. Ansonsten gibt er sich kämpferisch: „Der Typ, gegen den wir antreten – wie heißt er? Donald Dump?“

Ranghohe Vertreter der Partei hatten die Sorge, ein Verbleib Bidens im Wahlkampf werde die Demokraten nicht nur das Weiße Haus kosten, sondern auch den Kongress. Nach Wochen des Widerstandes gab Biden auf. Nun wirkt er fast befreit und macht Witze über die Zweifel an seiner Fitness: „Ich habe 270 Jahre lang im Senat gedient“, bemerkt der 81 Jahre alte Mann ironisch. Und: „Ich weiß, ich sehe aus wie 40, aber ich bin ein bisschen älter.“

Der Kreis schließt sich

Mit Blick auf die Deckelung der Preise für Medikamente, die 2026 in Kraft tritt, sagt Biden, seine Regierung habe die Pharmaindustrie besiegt. In der Fernsehdebatte mit Donald Trump Ende Juni hatte er den gleichen Satz sagen wollen. Doch er stammelte, verlor den Faden und sagte dann, man habe Medicare, die öffentliche Krankenversicherung für Rentner, besiegt. Es war der Anfang vom Ende seines Wahlkampfs. So schließt sich der Kreis. Harris wurde kurzerhand als Kandidatin aufgebaut. Nun stehen beide in neuen Rollen auf der Bühne: Er ist Vergangenheit. Sie soll die Zukunft der Partei sein. Beide demonstrieren Harmonie.

Harris steht nun vor der Herausforderung, Biden gegenüber loyal zu sein, aber trotzdem eigene Akzente setzen zu müssen. Am Freitag will sie in Raleigh in North Carolina in einer Rede ihr Wirtschaftsprogramm vorstellen. Der Ort ist nicht zufällig gewählt. Erst am Mittwoch war Trump in dem Südstaat aufgetreten, um über die Wirtschaft, das wichtigste Wahlkampfthema, zu sprechen. Der Bundessstaat zählt eigentlich nicht mehr zu den politisch umkämpften Regionen in Amerika. Barack Obama war 2008 der letzte Demokrat, der hier die Stimmen der Wahlleute für sich gewinnen konnte. Nun, da Trend in den Umfragen für Harris spricht, ist North Carolina plötzlich Teil der Rechnung.

„Bidenomics“ klingt zu sehr nach Inflation

Harris will in Raleigh ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen ausbreiten. Sehr viele Details sollte man nicht erwarten – nicht nur, weil sie keine Zeit hatte, eine Kampagne vorzubereiten. Sie ist Teil der Regierung. Ihre Stimme als Vizepräsidentin war auschlaggebend für die Verabschiedung des „Inflation Reduction Act“ im Senat – die Vizepräsidentin ist gleichzeitig Vorsitzende der zweiten Kongresskammer. Sie kann sich nicht vom Präsidenten distanzieren. Man darf aber damit rechnen, dass Harris im Wahlkampf wenig bis gar nicht über „Bidenomics“ sprechen wird – zu sehr werden die Investitionen des Amtsinhabers in die öffentliche Infrastruktur, den Sozialstaat und die Klimapolitik mit der Inflation verbunden, die viele Amerikaner plagt.

Um neue Akzente zu setzen, hat Harris schon angekündigt, die Besteuerung von Trinkgeldern abzuschaffen – eine Maßnahme, die Trump zuvor bekannt gegeben hatte. Zudem wird erwartet, dass sie den Mindestlohn anheben, erschwingliche Immobilien fördern und Großkonzerne stärker besteuern will. Zuletzt hat ihr Wahlkampfteam angekündigt, dass sie Preiswucher bei Lebensmitteln in Folge der Pandemie zu bekämpfen beabsichtigt. Auf konkrete Zahlen bei alldem dürfte sie verzichten.