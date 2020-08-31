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Urban planning The architects knock out the South Harbor design competition announced by Helsinki

Bhavi Mandalia by Bhavi Mandalia
August 31, 2020
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City|Town planning

The architects knock out the South Harbor design competition announced by Helsinki

Safa: Investor-driven competitions don’t produce top-class architecture.

A place has been arranged for the Museum of Architecture and Design in the vicinity of the Market Square in Eteläranta. The plot is located in the concept competition area.­Picture: Sami Kero / HS

Kimmo Oksanen HS

19:22

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Bhavi Mandalia

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