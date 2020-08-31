Urban planning The architects knock out the South Harbor design competition announced by Helsinki

[ad_1]\r\n<br><div><p>SiteWide ContentPlaceholder<\/p><div class="flex justify-center mx-auto lg:w-wide xl:w-wider xl:justify-start"><div class="w-full md:w-wide"><div class="relative pt-8 md:pt-16 lg:px-8 bg-article"><main><section class="m-auto"\/><section class="m-auto"\/><section class="bg-white mb-16"><section class="flex justify-start sm:justify-center lg:justify-start m-auto max-w-wide"><section class="max-w-screen flex-grow sm:max-w-main"><div class=""><p>Main ContentPlaceholder<\/p><article class="article--m bg-white py-16 mb-16"><div class="px-16 mb-16"><p><span class="article-info__label">City<span class="article-info__separator mx-8">|<\/span><\/span><span class="article-info__label">Town planning<\/span><\/p><\/div><h2 class="overflow-hidden article-title-30 mx-16 mb-8 last:mb-0"><span>The architects knock out the South Harbor design competition announced by Helsinki<\/span><\/h2><p class="ab-test-ingress article-ingress-20 mx-16 mb-16 last:mb-0">Safa: Investor-driven competitions don\u2019t produce top-class architecture.<\/p><div class="clear-both w-full px-picture mb-16"><div class="flex-none"><button class="block w-full h-full m-0 p-0 zoom-in" aria-label="Suurenna kuva"><div class="w-full"><div class="jsx-2779464584 aspect-ratio-container relative overflow-hidden"><picture class="absolute top-0 left-0 right-0"><source srcset="https:\/\/hs.mediadelivery.fi\/img\/115\/3f1dbf3b3b6144eca533f90dad135dfb.jpg.webp 115w, https:\/\/hs.mediadelivery.fi\/img\/230\/3f1dbf3b3b6144eca533f90dad135dfb.jpg.webp 230w, https:\/\/hs.mediadelivery.fi\/img\/320\/3f1dbf3b3b6144eca533f90dad135dfb.jpg.webp 320w, https:\/\/hs.mediadelivery.fi\/img\/468\/3f1dbf3b3b6144eca533f90dad135dfb.jpg.webp 468w, https:\/\/hs.mediadelivery.fi\/img\/658\/3f1dbf3b3b6144eca533f90dad135dfb.jpg.webp 658w, https:\/\/hs.mediadelivery.fi\/img\/978\/3f1dbf3b3b6144eca533f90dad135dfb.jpg.webp 978w, " sizes="(max-width: 980px) 40vw, 256px" media="(min-resolution: 288dpi)" 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