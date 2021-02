TWICE a week, the Junta de Andalucia analyzes the coronavirus data of each of its 778 municipalities.

Those with a 14-day cumulative incidence rate of 500 cases per 100,000 people or above must close their outer perimeters.

Those with 1,000 cases per 100,000 people must close their borders AND all non-essential businesses.

The lists are updated every Monday and Thursday and come into force the following Wednesday and Saturday respectively.

When a municipality enters either level, it must impose the restrictions for two weeks.

Once the two-week period is completed, it will have the opportunity to lift the measures if its incidence rate falls below either threshold.

See the latest full list of municipalities, sorted by province, below. If your municipality was added on Thursday, the measures will come into force at midnight tonight.

Seville

Above the 500-cases threshold: Osuna, Bormujos, Espartinas, Almensilla, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Casariche, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta, Lantejuela, Morón de la Frontera, Herrera, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, Gelves, La Puebla del Río, Camas, Seville, Lebrija, Coria del Río, Gerena, Gines, Tomares, Isla Mayor, Brenes, Carmona, Los Corrales, Cazalla de la Sierra, Olivares, Burguillos, Santiponce, La Puebla de los Infantes, La Puebla de Cazalla, El Garrobo, Benacazón, Montellano, El Coronil, Guadalcanal, Marchena, Martín de la Jara, Badolatosa, Paradas, Villanueva del Río and Minas, Pilas, Las Navas de la Concepción, Palomares del Río, El Rubio, Alanís, Guillena , Lora de Río and Tocina.

Above the 1,000-cases threshold: La Algaba, San Nicolás del Puerto, Arahal, El Ronquillo, El Saucejo, Villaverde del Río, Cantillana, Alcalá del Río, Algámitas, Los Molares, Almadén de la Plata, Alcolea del Río, El Cuervo de Sevilla, La Rinconada, Las Cabezas de San Juan, Dos Hermanas, El Palmar de Troya, Villanueva de San Juan, Estepa, Pruna, Villamanrique de la Condesa, Pedrera, La Campana, Coripe, Gilena, Los Palacios and Villafranca and El Viso del Alcor.

Huelva

Above the 500-cases threshold: Alájar, Almonte, Almonaster la Real, Alosno, Cañaveral de León, Chucena, Cortegana, Escacena del Campo, Gibraleón, Higuera de la Sierra, Huelva capital, Jabugo, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Nerva, Niebla, Palos de la Frontera , Paterna del Campo, Puebla de Guzmán, Trigueros and Valverde del Camino.

Above the 1,000-cases threshold: Aljaraque, Aracena, Ayamonte, Beas, Berrocal, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Calañas, Cartaya, Cerro de Andévalo, Encinasola, Isla Cristina, La Palma del Condado, Lepe, Paymogo, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa and Zalamea la Real.

Cadiz

Above the 500-cases threshold: Alcalá del Valle, Algodonales, Barbate, Bornos, Cádiz, Chiclana, El Puerto, Puerto Serrano, Tarifa and Zahara.

Above the 1,000-cases threshold: Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algar, Arcos, Benalup, Benaocaz, Castellar, Chipiona, Conil, El Gastor, Espera, Grazalema, Jerez, Jimena, La Línea, Los Barrios, Medina, Olvera, Prado del Rey, Puerto Real, Rota , San Fernando, San Martín del Tesorillo, San Roque, San José del Valle, Sanlúcar, Setenil, Torre Alháquime, Trebujena, Vejer and Villamartín.

Cordova

Above the 500-case threshold: Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Á Señora, Belalcázar, Belmez, Bujalance, Carcabuey, Conquista, Córdoba, Doña Mencía, Dos Torres, El Guijo, Espejo, La Lancha Fountain, Guadalcázar, Hornachuelos, Iznájar, La Carlota, La Granjuela, La Victoria , Lucena, Montalbán, Montilla, Monturque, Palenciana, Pedro Abad, Posadas, Priego, Puente Genil, Santaella, Villafranca, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey and Villaviciosa.

Above the 1000-cases threshold: Alcaracejos, Almodóvar del Río, Benamejí, Cabra, Castro del Río, El Carpio, Encinas Reales, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Guijarrosa, La Rambla, Los Blázquez, Luque, Montemayor, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Torrecampo, Villanueva del Duque and Zuheros.

Jaen

Above the 500-cases threshold: Arjona, Espeluy, Frailes, Huesa, La Iruela, Lopera, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar, Torres, Villadompardo, Alcaudete, Andújar, Arquillos, Bailén, Baños de la Encina, Beas de Segura, Begíjar, Cambil, Campillo de Arenas, Cazorla, Hinojares, Hornos de Segura, Ibros, Jódar, Larva, La Puerta de Segura, Linares, Jaén, Jimena, Mancha Real, Marmolejo, Martos, Mengíbar, Navas de San Juan, Noalejo, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada, Rus, Sabiote, Santa Elena, Santiago-Pontonces and Torredonjimeno.

Above the 1,000-cases threshold: Chilluévar, Bélmez de la Moraleda, Aldeaquemada, Arroyo del Ojanco, Baeza, Cabra del Santo Cristo, Canena, Carboneros, Castellar, Castillo de Locubín, Cazalilla, Guarromán, Huelma, Jamilena, Los Villares, Lupión, Orcera, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Torreblascopedro, Torredelcampo, Torreperogil, Úbeda, Valdepeñas de Jaén, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo and Villarrodrigo.

Malaga

Above the 500-cases threshold: Alcaucín, Alfarnatejo, Algarrobo, Alhaurín el Grande, Almáchar, Álora, Antequera, Archez, Arenas, Benalmádena, Benamargosa, Cañete la Real, Colmenar, Cómpeta, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Cútar, Cártama, Fuengirola, Fuente de Piedra , Gaucín, Guaro, Istán, Iznate, Macharaviaya, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo, Torremolinos, Torrox, Totalán, Villanueva de la Concepción and Yunquera.

Above the 1,000-cases threshold: Alameda, Alfarnate, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Almargen, Ardales, Arriate, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Canillas de Albaida, Cartajima, Casabermeja, Casares, Cortes de la Frontera, Coín, El Borge, Estepona, Faraján, Genalguacil, Jubrique , Malaga capital, Manilva, Marbella, Ojén, Pizarra, Ronda, Teba, Tolox, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia and Vélez-Málaga.

Pomegranate

Above the 500-cases threshold: Albolote, Albuñol, Alhendín, Alicún, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Benamaurel, Benalúa, Cájar, Caniles, Cenes de la Vega, Cijuela, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Darro, Dílar, Domingo Pérez, Dollar, Dúrcal, Dúdar, Fonelas, Granada, Gójar, Guadix, Güéjar Sierra, Huétor Tajar, Huéscar, Jayena, Jun, Juviles, Las Gabias, Lanteira, La Peza, Lecrín, Maracena, Motril, Monachil, Montejícar, Montefrío , Nigüelas, Otívar, Pinos Genil, Puebla de Don Fadrique, Salar, Salobreña, Santa Fe, Trevélez, Valderrubio, Valle del Zalabí, Vegas del Genil, Velez de Benaúdalla, Villa de Otura, Villanueva de las Torres, Víznar, Zafarraya and Zújar .

Above the 1,000-cases threshold: Alamedilla, Alfacar, Algarinejo, Alquife, Baza, Beas de Granada, Busquistar, Bubión, Calicasas, Campotéjar, Capileira, Castilléjar, Chauchina, Chimeneas, Cogollos de Guadix and de la Vega, Cúllar, Deifontes, Diezma, Escúzar, Fuente Vaqueros, Gorafe, Guadahortuna, Huélago, Huétor Vega, Huétor Santillan, Huéneja, Íllora, Iznalloz, Láchar, La Malahá, La Tahá, La Zubia, Loja, Moclín, Montillana, Nevada, Nívar, Ogíjares, Padul, Peligros, Pedro Martínez, Polopos, Pinos Puente, Piñar, Pulianas, Purullena, Sorvilán, Soportújar, TorreCardela, Turón, Ugíjar, Válor, Ventas de Huelma, Villanueva de Mesía and Zagra.

Almeria

Above the 500-cases threshold: Arboleas, Bédar, Berja, El Ejido, Lúcar, Padules, Partaloa, Pulpí, Purchena, Rágol, Rioja, Roquetas de Mar, Senés, Sierro, Suflí and Vícar.

Above the 1,000-cases threshold: Abla, Adra, Albox, Alhama de Almería, Alicún, Almería, Almócita, Antas, Armuña de Almanzora, Bacares, Balanegra, Bayárcal, Benahadux, Bentarique, Carboneras, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Chirivel, Fines, Fiñana, Gádor, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Instinción, Los Gallardos, Garrucha, Gérgal, Laujar de Andarax, Macael, Mojácar, Níjar, Olula del Río, Oria, Pechina, Serón, Somontín, Sorbas, Tabernas, Taberno, Tíjola, Turre, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Vera, Viator and Zurgena.