Tagelang hatten Diplomaten während der UN-Generaldebatte in New York im Hintergrund an einem Vorstoß gearbeitet, die Lage in Libanon zu deeskalieren. Am späten Mittwochabend erhöhte dann eine Staatengruppe westlicher und arabischer Staaten den Druck auf Israel und die Hizbullah. In einer gemeinsamen Stellungnahme der von den Vereinigten Staaten angeführten Gruppe wurden beide Konfliktparteien aufgefordert, sich auf eine 21 Tage währende Waffenruhe zu verständigen. Die Feuerpause solle Raum für diplomatische Lösungen schaffen.

Die Staatengruppe besteht aus den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Qatar sowie der Europäischen Union. Frankreich hatte den Vorstoß am Mittwoch im UN-Sicherheitsrat vorgestellt, der auf Antrag der Regierung in Paris wegen der militärischen Eskalation in Libanon zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen war. Die Waffenruhe solle „Verhandlungen ermöglichen“, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot. „Es ist dringend erforderlich, dass sich alle Akteure entschlossen für einen Weg der Deeskalation einsetzen.“

Libanon wirft Israel „beispiellose Eskalation“ vor

Zuvor hatte der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati in der Sitzung gesagt, Frankreich und die Vereinigten Staaten arbeiteten hart, „ein gemeinsames Kommuniqué herauszugeben, das internationale Unterstützung genießt und diesen schmutzigen Krieg beenden würde“. Israel habe eine beispiellose Eskalation in Libanon zu verantworten und Hunderte von Zivilisten innerhalb weniger Tage getötet „darunter Jugendliche, Frauen und Kinder“. Die Initiative der Staatengruppe begann mit einem Telefonat Jake Sullivans, des Nationalen Sicherheitsberaters im Weißen Haus, mit seinem israelischen Counterpart Ron Dermer. Außenminister Antony Blinken führte am East River viele Gespräche mit europäischen Partnern und Vertretern arabischer Länder. Auch Amos Hochstein, der amerikanische Sondergesandte für den Nahen Osten, war an den Bemühungen beteiligt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor seinen Diplomaten die Zustimmung erteilt, Möglichkeiten einer Feuerpause auszuloten. Er machte gleichwohl deutlich, dass sein Land die Hizbullah so lange mit „voller Kraft“ angreifen werde, bis die Rückkehr der durch die Angriffe der Miliz vertriebenen Einwohner in den Norden Israels möglich sei.

In der Region stehen die Zeichen freilich auf Eskalation: Der israelische Armeechef Herzi Halevi hatte seine Soldaten am Mittwoch angewiesen, sich für eine mögliche Bodenoffensive in Libanon bereitzuhalten. Die Hizbullah solle erfahren, „wie es ist, auf eine professionelle Kampftruppe zu treffen“.

Westliche Diplomaten beschreiben die Lage so: Während die Staatengruppe auf Deeskalation setze, setze Netanjahu auf die Strategie „Eskalation zur Deeskalation“. Er wolle die Gunst der Stunde nutzen, in der Iran kein Interesse an einem Krieg habe, um die Hizbullah entscheidend zu schwächen – und Israel für einige Zeit Luft zu verschaffen. Derzeit rechnet man damit, dass Netanjahu sich am Freitag in New York an die Generalversammlung wendet. Ein Szenario, das westlichen Diplomaten realistisch erscheint, ist eine Rede, in welcher der Ministerpräsident ankündigt, die Kampfhandlungen im Gazastreifen mit schwerem Gerät seien nun beendet. Die damit verbundene Frage ist freilich: Verlegt Israel den Schwerpunkt seiner Kampfhandlungen nach Libanon?

Macron appelliert an Israel

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Mittwoch in seiner Rede in der Generalversammlung Israel dazu aufgerufen, die Eskalation in Libanon zu beenden und im Gazastreifen die Waffen schweigen zu lassen. Der Gazakrieg dauere schon „viel zu lange“ und habe „ohne Rechtfertigung“ zu „zehntausenden zivilen palästinensischen Opfern“ geführt, sagte er, nachdem er zuvor „den entsetzlichen und beispiellosen Terrorangriff der Hamas gegen Israel am 7. Oktober“ verurteilt hatte. Der Präsident appellierte sodann an Israel, „die Eskalation in Libanon zu beenden“, wie auch an die Hizbullah, ihren Beschuss von Zielen in Israel einzustellen. Israel könne „nicht ohne Konsequenzen seine Operationen in Libanon ausweiten“.

Nach seiner Rede in der Generalversammlung traf Macron sich mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Dieser hatte zuvor im Fernsehsender ABC gesagt, „ein allgemeiner Krieg“ sei möglich. Es bestehe aber nach wie vor auch „die Möglichkeit, zu einem Abkommen zu gelangen, das tiefgreifend die ganze Region verändern kann“. Ein Waffenstillstand in Libanon würde es aus seiner Sicht ermöglichen, sich mit dem Westjordanland zu befassen.