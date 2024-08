Glücklich war Twain mit der ratternden Buchstabenhackerei der von ihm als teuflisch und kapriziös charakterisierten frühen Apparate nicht, doch das sollte sich später ändern. Bis zum Heranbrechen des Digitalzeitalters Ende des 20. Jahrhunderts und dem damit verbundenen Siegeszug der PCs, Laptops, Smartphones und nun der KI-getriebenen Textgeneratoren war die Schreibmaschine die Manifestation von Sprach- und Schreibgewalt schlechthin. Was wäre Ernest Hemingway ohne seine tragbare Underwood Standard gewesen, Vladimir Nabokov ohne die Maschinenschreibkünste seiner Ehefrau Véra oder Marguerite Duras ohne ihre ICO MP1 von Olivetti? Als Schreibmaschinenvertreter für letztgenannten Hersteller war Tiziano Terzani tätig, bevor er Weltreporter wurde.

Mit Schreibmaschinen verbanden sich fast von Beginn an auf eigentümliche Weise Vorstellungen von oft viril kon­notiertem Ingenium und meist dem Weib­lichen zugeschriebener Fleißarbeit: Hier tippt der Künstler bei der Schöpfung, vorzugsweise mit brennender Zigarette an der Unterlippe, dort die Sekretärin nach Diktat. In den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts konnte man sich darüber in einer Fernsehserie wie „Büro, Büro“ mit Eingangsmusik zum Tastatur-Beat schon lustig machen.

Seither sind die einst so omnipräsenten Apparate aus dem Alltag verschwunden und Objekte der Begierde von Nostalgikern geworden – so des Schauspielers Tom Hanks. Er sammelt Schreibmaschinen und hat ihnen seine, allerdings am Computer geschriebene, Kurzgeschichtensammlung „Schräge Typen“ gewidmet. Schreibmaschinen bleiben aber auch Geräte der Wahl von Worthandwerkern, die ihre Funktionsweise nicht missen wollen. So weigert sich etwa der Schriftsteller ­Feridun Zaimoglu nach wie vor, auf den Computer umzusteigen. In dessen Bildschirm schwimme unendlich formatier­bare Schrift wie in einem Aquarium, sagt er. Was er nach handschriftlichen Entwürfen tippe, sei dagegen „gesetzt“.

Hilfsmittel für Menschen mit Sehschwäche

An der Schreibmaschine gerinnt noch der schnellste Textfluss zum Druck, werden Sätze geschmiedet statt hingegossen. Die Gesten und Geräusche dabei sind je nach Bauart der Apparaturen mit so klangvollen Namen wie Mignon, Hermes oder Olympia verschieden. Eine Kugelkopfschreib­maschine, wie sie Friedrich Nietzsche für seine Kopf­geburten verwendete, verlangt ein ganz eigenes Zehnfingersystem – und half dem Philosophen, trotz Sehschwäche zu schreiben. Erfunden hatte diese frühe Schreibmaschine 1865 der dänische Taubstummenlehrer Rasmus Malling-Hansen. Zu denjenigen, die sich einen der noch knapp dreißig erhaltenen Apparate sicherten, gehörte der Microsoft-Mitgründer Paul G. Allen. Sein Exemplar kommt am 10. September bei Christie’s in New York zur Auktion, taxiert auf 50.000 bis 80.000 Dollar.

So tief in die Tasche greifen müssen Enthusiasten nicht, die am 6. August im Wiener Dorotheum mitbieten wollen. Dort werden mehr als 200 Objekte aus der in 55 Jahren von dem Wiener Helmut Waldbauer zusammengetragenen Kollektion von Schreib- und Rechenmaschinen versteigert. Mit einem Startpreis von 200 Euro tritt das gehäuselose Modell Caligraph von American Writing Machine aus dem Jahr 1880 an.