TV Sports | Tour de France and Wimbledon tennis in Saturday’s TV sports

The Tour de France and tennis dominate the TV day.

TV sports 8.7.

Yle TV2

16.30 Athletics GP, Oulu.

Yle Areena

14.35 Athletics GP: Oulu. 6:50 p.m. UEFA European Championship for U21 boys: Final match: England–Spain.

C More Max

08.15 Rally EC.

C More Sport 1

15:30 FIa World Endurance Championship.

C More Sport 2

14.00 Trots.

Discovery+

01:30–23:00 Tennis. 08.00 Surfing. 08.15 Rally EC. 11:00, 17:00, 18:00 Extreme E. 13:00 DMEC series. 13.15. 14.00 Cycling. 14.00 Trots. 14.30 Golf. 15.00 Superbike. 15.29 Allsvenskan: AIK–BK Häcken. 15:30, 20:00 Golf. 15.30 Monza 6 hours. 15.30 World Endurance Championship. 15.44 Allsvenskan: IFK Värnamo–Djurgårdens IF. 15.49 Superettan: GIF Sundsvall–Västerås SK. 17.49 Superettan: Gefle IF–AFC Eskilstuna. 18.14 Allsvenskan: IF Brommapojkarna–Degerfors IF. 18.50, 19.15 BMX. 22.00 MC of climbing sports.

Eurosport 1

13.15 Cycling. Tour de France, 21:00 Tennis, Wimbledon.

Eurosport 2

13.00 Tennis, Wimbledon

21.56 Golf.

screen

12.50 Men’s Division I: Northern Lights–Saints. 12.55 First race: Oulu Lippo–Seinäjoki Maila-Jussit. 13.45 Veikkausliiga: HJK–FC Lahti. 13.55 First match: Jyväskylä Kirittäret–Kajaani Pallokerho. 14.00 Trots. 14.55 Superpesis: Mailattaret–Hamina Balloliijat, Alajärvi Ankkurit–Seinäjoki JymyJussit. 14.55 First Pesis: Puijon Pesis–Kannun Ura, Pesäkarhut Akatemia–Lappajärven Veikot. 15.50 First place: SalPa–SJK Academy. 15.55 Superpesis: Hyvinkää Tahko–Pesäkarhut, Manse–Koskenkorva Urheilijat. 3:55 p.m. First round: Junior rackets–Jalasjärvi Jalas. 16.00 Maple League: Wolverines–Royals. 16.15 Veikkausliiga: SJK–FC Honka. 16.45 Veikkausliiga: KuPS–VPS, FC Haka–FC Inter. 16.45 Veikkausliiga: KTP–Ilves. 4:55 p.m. First division: Seinäjoki Maila-Jussit–Kouvola Ballonlöjät, Oulu Lippo–Hamina Ballolijat, Jyväskylä Kiri–Jyväskylä Lohi. 17:50 Women’s Maple League: Saints–Trojans. 18.50 First round: JJK–Gnistan.

V sport 1 Finland

11.15 Formula 3. 13.25, 16.55 Formula 1. 14.45 Formula Regional. 16.00 F1 studio.

V sport 2 Finland

15.10 Formula 2.

V sport + Finland

11.00, 18.00 World Padel Tour. 15.45 Formula 4.

V sport golf

14.30 DP World Tour. 22.00 USGA Championship.

V sport motor

11.15 Formula 3. 13.25, 16.45 Formula 1. 15.10 Formula 2.

Correction July 8, 2023 at 7:04 a.m.: Contrary to what was claimed earlier in the article, in the UEFA football U21 boys European Championship final match, Finland will not play against Spain, but England.