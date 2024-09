Tagovailoa hatte sichtlich Mühe aufzustehen, er gestikulierte in Richtung seiner Mitspieler, dass er Hilfe brauche. Dabei schien einer seiner Arme in unnatürlicher Haltung vom Körper abzustehen. Tagovailoa wurde noch auf dem Spielfeld versorgt und konnte anschließend mit leichter Unterstützung, aber auf eigenen Beinen das Spielfeld in Richtung Umkleidekabine verlassen.

„Football hat Höhen und Tiefen – und das ist eine der Tiefen“

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Miamis Quarterback kein gutes Spiel absolviert, drei seiner Pässe wurden abgefangen. Am Ende unterlag Miami den Bills um Spielmacher Josh Allen 10:31. Für Tagovailoa ist es bereits die dritte offiziell kommunizierte Gehirnerschütterung in seiner fünften NFL-Saison. „Ich habe mir Sorgen um meinen Spieler gemacht“, sagte Dolphins-Trainer Mike McDaniel nach der Partie, als er gefragt wurde, was ihm durch den Kopf gegangen sei, als Tagovailoa ein weiteres Mal mit einer Kopfverletzung zu Boden gegangen war. „Das ist nichts, was man jemals erleben möchte. Man hofft, dass es nicht passiert.“

Noch im April vergangenen Jahres hatte der Dolphins-Spielmacher aufgrund der zwei vorangegangenen Gehirnerschütterungen in der Saison 2022, die jeweils längere Verletzungspausen nach sich zogen, gesagt, dass er darüber nachdenke, „eine Zeit lang“ mit dem Profifootball aufhören zu wollen. Dann aber entschied sich Tagovailoa, weiterzuspielen. Unter anderem Jiu-Jitsu-Training sollte ihn darin stärken, besser fallen zu können und so möglicherweise Kopfverletzungen aufgrund der Aufschläge auf dem Rasen zu verhindern.

In der Saison 2023 führte Tagovailoa sein Team bis in die Play-offs. Wenig später unterzeichnete er einen neuen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 212 Millionen Dollar (etwa 191 Millionen Euro), der ihn zu einem der bestbezahlten Spieler in der NFL macht.

Hopes everything will be fine: Dolphins coach Mike McDaniel (center, right) AFP

It is unclear how long Tagovailoa will be out. “First of all, it’s about getting a full assessment of the injury,” said McDaniel. “We’re taking it one day at a time. The last thing I’m thinking about right now is what the schedule looks like.” Dolphins backup quarterback Skylar Thompson, who replaced Tagovailoa and was unable to prevent the loss shortly before the end of the game, said: “I’m praying for Tua and hope that everything turns out well.”

Before the season, the NFL approved several new helmet models that were designed to offer better protection against head injuries. For the first time, players were also allowed to wear a so-called “guardian cap” during the season. This is an additional padding that is put over the actual protective helmet and is already mandatory for most NFL players (depending on their position) in most training sessions before the start of the season. In the first two weeks of the NFL season, several professionals made use of this option, but most of them played without a guardian cap, including Tagovailoa.