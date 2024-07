Vier Tage lang traten Redner aus allen Teilen des Landes auf die Bühne und priesen ihren Anführer. Etliche Male fiel der Satz, dass Gott selbst Trump beim Attentat in Pennsylvania beschützt habe, weil dessen Aufgabe noch nicht erledigt sei. Die Huldigung nahm dieser gerührt entgegen. Darin kam sicher zum Ausdruck, dass Trump nach der Tat von Butler der Schrecken doch stärker in den Knochen steckt, als er zugibt. Er selbst sagte, er habe Gott an seiner Seite gehabt. Doch zeigte die Masse in der Arena in Milwaukee auch: Seine Machtübernahme ist vollendet. „Make America Great Again“ war einst ein politischer Slogan. Heute ist es ein pseudoreligiöser Glaubenssatz.

J.D. Vances Wandlung vom „Never-Trumper“ zum Kronprinzen und Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten sowie die Verneigung der einstigen Rivalin Nikki Haley vor Trump stehen exemplarisch für die Schleifung der letzten Bastionen der alten Partei. Haley, von Trump eingeladen, sich als Zeichen der Einheit an das Parteivolk zu wenden, wagte es zwar, die vorsichtige Mahnung loszuwerden, dass die Republikaner ihre Wählerbasis vergrößern müssten. Doch macht sie sich etwas vor, wenn sie glaubt, eine offene Ansprache moderater Republikaner könnte zur Mäßigung des Trumpismus führen. Trump handelt nach der Devise: Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Mäßigung ist bei ihm, siehe Abtreibungsdebatte, nur taktische Verbrämung. Und sollte Vance allzu deutlich hervorkehren, dass er sich für den klügeren Populisten hält, könnte das die neue Männerfreundschaft schnell gefährden.

Ein Zeichen für die Polarisierung des Landes

Was sich in Milwaukee zugetragen hat, haben die wenigsten Amerikaner im Januar 2021 für möglich gehalten. Als Trump seinerzeit das Weiße Haus verließ, atmete das Land durch, auch viele Republikaner in Washington. Er war nach dem Sturm auf das Kapitol in den zwei Wochen bis zur Amtsübergabe an Joe Biden faktisch abgesetzt worden. Es kam zu einem Telefonat zwischen Nancy Pelosi, der damaligen Nummer drei im Staat, und dem ranghöchsten Militär, in dem dieser der Demokratin zu verstehen gab, etwaige Verbrannte-Erde-Befehle des Oberbefehlshabers nicht auszuführen. So sieht die Verfassung das nicht vor. Aber so war die Lage.

Trump seemed politically finished. But high-ranking Republicans then decided not to convict him in the subsequent impeachment trial – and thus missed the opportunity to ban him from holding office. They feared revenge from Trump, who was believed to be capable of forming a third party out of his movement. Revenge came nonetheless: he is now the party.

Trump’s second rise from ostracized agitator to potential 47th president shows the state of polarization in the country. Half of the population cannot believe that, after everything that has happened, the Republicans cannot wait to entrust the levers of power to a convicted criminal who openly admits that he wants to “deconstruct” the administrative state and take revenge on Biden through the justice system. The other half sees Biden as the perpetrator. He is the one who is pursuing a political prosecution against his fiercest rival because he has no other way of beating him.

Four years ago, Trump feared Biden

Between these two camps lies a shrinking middle, which will decide the future of the country in November. In 2020, Biden was able to gather enough votes behind him in an anti-Trump voter alliance. Four years later, this alliance has crumbled. There is inflation, which Biden is blamed for, and the war in Ukraine, which many believe was Putin’s response to America’s weakness under the incumbent president. And then there is Biden’s very personal weakness. In the meantime, the party grandees have made it clear to the incumbent that his re-election would not only cost the Democrats the White House, but also both chambers of Congress.