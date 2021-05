The day of this Tuesday, May 4 at the Mutua Madrid Open will feature great matches. One of the most attractive will feature Roberto Bautista, who makes his debut at the Caja Mágica against Italian Marco Cecchinatto. Other important rackets, such as Dominic Thiem, Maria Sakkari, Andrey Rublev, Auger-Aliassime, Aryna Sabalenka or Matteo Berrettini, will enter the scene.

Order of play for today, Tuesday, May 4

Manolo Santana court (from 11:00)

Karen Khachanov (RUS) vs Kei Nishikori (JAP)

Not before 1:00 p.m.

Elise Mertens (BEL) vs Simona Halep (RUM)

Not before 15:00

ROBERTO BAUTISTA vs Marco Cecchinatto (ITA)

Not before 19:00

Dominic Thiem (AUT) vs Marcos Giron (USA)

Not before 20:00



Maria Sakkari (GRE) vs Karolina Muchova (RCh)

Track Arantxa Sánchez (from 11:00)

Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Casper Ruud (NOR)

Then:

Tommy Paul (USA) vs Andrey Rublev (RUS)

Not before 15:00

Aryna Sabalenka (BIE) vs Jessica Pegula (USA)

Then:

Matteo Berrettini (ITA) vs Fabio Fognini (ITA)

Track 4 (from 11:00)

Pierre Hugues-Herbert (FRA) vs ALEJANDRO DAVIDOVICH

Then:

Taylor Fritz (USA) vs ALBERT RAMOS