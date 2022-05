Third day at Roland Garros and last debuts of the Navy. Paula Badosa, Pablo Carreño and Roberto Carballés will close the Spanish list of premieres in Paris. The Catalan will play against the French Fiona Ferro; the Asturian, against the also local Gilles Simon. Carballés, meanwhile, against the German Oscar Otte. They will not be the only prominent names of the day. World number two Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos TsitsipasAndrey Rublev, Danielle Collins or Jessica Pegula will also get into action.

Court Philippe Chatrier (from 12:00)

Alizé Cornet (FRA) vs Misaki Doi (JPN)

Then:

Casper Ruud (NOR, 8) vs. Wilfred Tsonga (FRA)

Then:

Paula Badosa (ESP, 3) vs Fiona Ferro (FRA)

Not before 20:45:

Loreno Musetti (ITA) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE, 4)

Suzanne Lenglen court (from 11:00)

Facundo Bagnis (ARG) vs Daniil Medvedev (RUS, 2)

Then:

Taylor Townsend (USA) vs Caroline Garcia (FRA)

Then:

Hugo Gastón (FRA) vs Álex de Minaur (AUS, 19)

Then:

Chloé Paquet (FRA) vs. Aryna Sabalenka (BIO, 7)

Simonne Mathieu court (from 11:00)

Tessah Andrianjafitrimo (FRA) vs Karolina Pliskova (CZE, 8)

Then:

Frances Tiafoe (USA, 24) vs Benjamin Bonzi (FRA)

Then:

Simona Halep (ROU, 19) vs. Natasja Schunk (ALE)

Then:

Pablo Carreno (ESP, 16) vs Gilles Simon (FRA)

Track 6 (from 11:00)

Danielle Collins (USA, 9) vs. Viktoriya Tomova (BUL)

Then:

Adrian Mannarino (FRA) vs Federico Delbonis (ARG)

Then:

Claire Liu (USA) vs. Tamara Zidansek (ESL, 24)

Then:

Giulio Zeppiri (ITA) vs. Hubert Hurkacz (POL, 12)

Track 7 (from 11:00)

Emil Ruusuvuori (FIN) vs Ugo Humbert (FRA)

Then:

Jessica Pegula (USA, 11) vs Qiang Wang (CHN)

Then:

Bjorn Fratangelo (USA) vs. Jannik Sinner (ITA, 11)

Then:

Rebecca Sramikova (SVK) vs. Daria Kasatkina (RUS, 20)

Court 10 (from 11:00)

Joao Sousa (POR) vs Chun-Hsin Tseng (TPE)

Then:

Shleby Rogers (USA) vs Tereza Martincova (CZE)

Then:

Roberto Carballes (ESP) vs Oscar Otte (ALE)

Then:

Panna Udvardy (HUN) vs. Fernando Contreras (MEX)

Court 12 (from 11:00)

Denis Shapovalov (CAN, 14) vs. Holger Rune (DIN)

Then:

Mayar Sherif (EGI) vs Marta Kostyuk (UCR)



Then:

Oksana Selekhmeteva (RUS) vs Kaja Juvan (ESL)

Then:

Jiri Vesely (CZE) vs Steve Johnson (USA)

Court 14 (from 11:00)

Lucia Bronzetti (ITA) vs. Jelena Ostapenko (LET, 13)

Then:

Andrey Rublev (RUS, 7) vs Soonwoo Kwon (COR)

Then:

Camila Giorgi (ITA) vs. Shuai Zhang (CHI)



Then:

Lucas Pouille (FRA) vs Zdenek Kolar (CZE)