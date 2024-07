Er addiert und addiert und addiert, und man fragt sich, woher all das stammt, das er in seine Bilder einfügt, nein: packt, nein: quetscht, so muss es heißen, denn bisweilen fürchtet man, sie platzten mit all ihren Informationen gleich aus dem Rahmen und sprengten sich selbst, um Luft für den Atem zu bekommen.

So aber stockt er dem Betrachter, der sich kaum zurechtfindet in jenem Chaos, für das immer wieder, aber nie vollends befriedigend, die Vokabeln Welt und Gesellschaft herhalten müssen. Dabei widerspricht Friedlanders Konzept keineswegs Robert Capas berühmter Maxime, wonach ein Bild dann nicht gut sei, wenn man nicht dicht genug ans Motiv herangegangen ist. Denn durch das Weitwinkelobjektiv kann Friedlander fast berühren, was im Zen­trum des Motivs steht, aber stets fängt er mit der gleichen Präzision, Schärfe und vor allem Bedeutung die Umgebung ein.

Die Kunst des Addierens

Diese oft übersehene Möglichkeit der Fotografie, schreibt Friedlander, sei ihm schon als Kind aufgefallen, gleich mit seinem ersten Bild. Wie ein Netz, in dem sich allerhand Beifang verheddert, war ihm der Fotoapparat vorgekommen.

Denn eigentlich hatte er nur seinen Onkel vor dessen Auto posieren lassen, aber auf dem Bild sei auch die zum Trocknen aufgehängte Wäsche seiner Tante zu sehen gewesen und deren Hund, der gerade an den Zaun pinkelte, sowie eine Reihe Knollenbegonien in Töpfen und 78 Bäume und eine Million Kieselsteine in der Auffahrt – und das sei noch nicht einmal alles gewesen. Die Fotografie, folgerte er, sei ein großzügiges Medium.

Mit 33 vom MoMA geadelt

Lee Friedlander war 33 Jahre alt, als ihn John Szarkowski 1967 gemeinsam mit Diane Arbus und Garry Winogrand im New Yorker Museum of Modern Art in den Adelsstand der Kunst hob. Die Gruppenausstellung hieß „New Documents“ und zeigte, wie eine junge Generation von Fotografen die Gesellschaft nicht länger abbildete, um sie durch den Verweis auf ihre Schwächen zu verbessern, sondern sie neugierig betrachtete und durchdringen wollte.

Friedlander hatte bis dahin als Auftragsfotograf ein passables Auskommen gefunden. Einerseits mit Porträts vor allem der berühmten Jazzmusiker der Zeit, die er für ihre Plattenhüllen fotografierte. Andererseits als Reporter für Zeitschriften von „Harper’s Bazaar“ bis „Sports Illustrated“, für die er kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten gereist war.

Eine neue Zeitrechnung

Dass er unterwegs und quasi nebenher ein gewaltiges, eigenständiges Œuvre geschaffen hatte, war hingegen den wenigsten bekannt. Und nun verwies die Ausstellung, ganz vorsichtig zwar, und doch mit einer ganzen Reihe von Aufnahmen, die heute zu den Ikonen des Mediums zählen, auf eine neue Zeitrechnung der Fotografie.

Bei Lee Friedlander waren das sein melancholisches Selbstporträt als Schatten im Pelzkragen einer Passantin, sein ironischer Blick auf das Denkmal einer Kuh in Kansas, eingequetscht zwischen Verkehrsschildern, Reklametafeln und Strommasten, und die bedrückende Aufnahme eines Mannes und einer Frau, die in einer gläsernen Drehtür aneinander und umeinander herumgehen, als würden und dürften die Geschlechter nie zueinanderfinden: Da verband sich ein ironisch-kritischer Blick mit einer völlig neuen Ästhetik.

132 Bilder auf Verdacht gekauft

Und es zeigte sich auch schon die Bandbreite im Werk, aus der Friedlander bis heute für seine thematischen Fotobände schöpft, mittlerweile mehr als fünfzig. Dabei muss man auf die Daten der Bilder schauen, um zu begreifen, dass er selbst bei Titeln wie „Schaufensterpuppen“ und „Amerikanische Monumente“, „Maschendrahtzäune“ und „Pick Up Trucks“ kaum je konsequent an den Serien gearbeitet, sondern die Bilder dafür meist aus dem vielseitigen Werk zusammengetragen hat.

Oft sei ihm das Interesse an bestimmten Themen, sagt er, überhaupt erst beim Blättern in seinem Hunderttausende von Bildern umfassenden Archiv aufgefallen – und daraus habe er neue Ideen entwickelt. Wie sehr ihm das MoMA vertraute und die Treue hielt, zeigte sich 2001, als das Haus tausend Abzüge von ihm erwarb, 868 sofort, der Rest waren Reservierungen für Bilder, die er noch aufnehmen würde.

Massachusetts, 1977 Lee Friedlander

What all of Friedlander’s photographs have in common is the excess of information, which turns them into an optical maelstrom, especially when reflections in shop windows or car mirrors lead the view in opposite directions at the same time, the perspectives change several times, images flash up within the picture and one could think that one is dealing with a cubist composition made up of mosaic tiles.

Motifs of eye-stunning hecticness

The motifs often strike the viewer with eye-stunning hecticness. And yet Friedlander always succeeds in conveying structures that give the illusion of stability through careful design with posts, frames and scaffolding.

He also uses traditions from art history to reinterpret them in an unconventional way, for example when the glass panes of a telephone booth help him arrange a picture into a triptych, whereby each section could exist as a picture in itself. Or when he takes photos from a car on a trip through America, but does not succumb to the Cinemascope effect of the windshield, but uses two windows and the rear-view mirror to break down the surroundings into three independent motifs like a collage.

No L’art pour l’art

Friedlander’s work from seventy years is not l’art pour l’art, but always also an illustration of American society, from the patriotic aspects of hero worship to the shameful forms of racial segregation. He illustrates what David Riesman analyzed in his 1950 study “The Lonely Crowd”, comments on the inhospitality of modern cities and shows workers as inhuman extensions of machines. He also developed new approaches to the family photo and redefined the self-portrait with an almost sarcastic view of himself.

But what makes him possibly the greatest photographic artist of all time is that he turned with equal radicalness to all the classic genres of photographic art, or more precisely to art in general, within which everything seemed to be shown, but for which he broke through all pictorial conventions and found his own, new positions with surprising twists and turns: from his unsentimental flower still lifes, which concentrate on stems in vases, to radical nudes in which the bodies seem to be bulging out of the pictures, to his landscapes of the American West, to which he grants a contemporary form of sublimity with the apparent confusion of an almost inpenetrable fauna beyond all romantic feelings.