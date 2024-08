Alle möglich scheinenden „running mates“ für Harris hatten gemeinsam, dass sie weiß und männlich waren. Walz dürfte jedoch im Besonderen Amerikaner ansprechen, die weit von Harris’ klassischer Wählerschaft entfernt sind. Der sechzig Jahre alte Demokrat ist in einem 3000-Einwohner-Ort in Nebraska aufgewachsen, trat mit 17 Jahren der Nationalgarde bei und arbeitete zwanzig Jahre lang als Lehrer und Football-Trainer an einer öffentlichen Schule, bevor er seinen Weg in die Politik fand. Seine Klientel: Weiße, Amerikaner aus ländlichen Gebieten, Arbeiter.

Als Walz vor einigen Tagen nach der möglichen Vizepräsidentschaftskandidatur gefragt wurde, gab er zurück, er bewerbe sich „nicht für irgendetwas“, er sei einfach er selbst. Es rechne wohl kaum ein früherer Geografielehrer damit, „jemals in dieser Position zu sein“.

„Veteran, Jäger und Waffenbesitzer“

Doch Walz hat politische Erfolge vorzuweisen, die in diesem Wahlkampf entscheidend sein dürften. Seine politische Karriere begann 2006 damit, dass es ihm als Demokraten gelang, einem Republikaner in einem ländlichen Bezirk nach vielen Jahren seinen Sitz im Repräsentantenhaus abzunehmen. Er wurde fünf Mal wiedergewählt, selbst als der Bezirk 2016 heftig Donald Trump zuneigte. Im Jahr 2019 schied Walz aus dem Kongress aus, nachdem er erstmals zum Gouverneur von Minnesota gewählt worden war.

Die Rechnung der Demokraten dürfte sein, dass sich viele Amerikaner in Walz, der als nahbar und fleißig gilt, wiederfinden. Auf Wahlkampfveranstaltungen für Harris erschien er jüngst im T-Shirt statt im Anzug, er postet scherzhafte Social-Media-Videos mit seiner Tochter und beschreibt sich selbst als „Veteran, Jäger und Waffenbesitzer“.

Nevertheless, Walz advocates for stricter gun laws. When asked during the election campaign about his previous support of the NRA, he referred to his experiences as a father and teacher. “I know that basic gun safety is not a threat to my rights. It’s about keeping our children safe.” That’s why he sleeps soundly knowing that he has changed his stance.

Walz introduced the label “weird” for Republicans

Walz, the news magazine Politico wrote last week, could get the “guys you meet at a backyard barbecue in the Midwest” excited about the Harris-Walz team. Even as a congressman, he was known as someone who made a personal appearance in every corner of his district, a quality that was particularly valued during the election campaign.

Unlike some of his potential rivals, Walz’s state is not a contested one, with Minnesota leaning Democratic. Some elections have been closer in recent years, but the state has not voted for a Republican candidate since 1972. However, Walz is also likely to appeal to voters in key surrounding swing states such as Wisconsin and Michigan, which are rural and industrial.

He stands for pragmatic politics, but also decisive democratic successes. After the 2022 congressional elections, Walz was able to pass a number of measures as governor with a democratically controlled government. For example, Minnesota confirmed the fundamental right to abortion, legalized the recreational use of cannabis and set new climate goals.

Walz said that Minnesota is showing the United States that you don’t win elections “to accumulate political capital.” Rather, it’s about “burning political capital to improve lives.” When critics recently accused him of being too far to the left, he dismissed it ironically: “What a monster” he was, since he had campaigned for free school meals and for women to be able to make their own decisions about their bodies.