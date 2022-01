Dimayor announced the days, hours and television of the matches of the first five days of the Colombian rented.

LEAGUE BetPlay DIMAYOR I-2022

First date

It may interest you: (David Ospina, heading to Real Madrid? He likes Ancelotti)

January 20

Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga

Time: 6:00 pm

Stadium: Alberto Grisales

Television: Win / Win +

America de Cali vs Envigado FC

Time: 8:05 pm

Pascual Guerrero stadium

Television: Win +

January 21st

Independent Santa Fe vs La Equidad

Time: 6:00 pm

Stadium: El Campín

Television: Win / Win +

Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Time: 8:05 pm

Stadium: Departamental Libertad

Television: Win +

January 22

Cortuluá FC vs Atlético Nacional

Time: 4:05 pm

Stadium: October 12

Television: Win +

Once Caldas vs Unión Magdalena

Time: 6:10 pm

Stadium: Palogrande

Television: Win / Win +

Junior FC vs Patriotas FC

Time: 8:15 pm

Metropolitan Stadium

Television: Win +

It may interest you: (A footballer died in a traffic accident; he was a partner of Falcao)

January 23

Independiente Medellin vs Deportes Tolima

Time: 4:05 pm

Stadium: Atanasio Girardot

Television: Win +

Jaguares FC vs Deportivo Cali

Time: 6:10 pm

Stadium: Jaraguay

Television: Win +

Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Time: 8:15 pm

Stadium: Daniel Villa Zapata

Television: Win / Win +

Second date

January 25

Envigado FC vs Deportivo Pasto

Time: 4:00 pm

Stadium: Polideportivo Sur

Television: Win / Win +

Independiente Santa Fe vs Golden Eagle

Time: 6:05 pm

Stadium: El Campín

Television: Win +

Atlético Bucaramanga vs Millonarios FC

Time: 8:10 pm

Stadium: Alfonso López

Television: Win +

26 of January

La Equidad vs Once Caldas

Time: 2:00 pm

Stadium: Metropolitano de Techo

Television: Win / Win +

Jaguares FC vs Cortuluá FC

Time: 4:05 pm

Stadium: Jaraguay

Television: Win / Win +

Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Time: 6:10 pm

Stadium: Deportivo Cali

Television: Win +

Atlético Nacional vs Junior FC

Time: 8:15 pm

Stadium: Atanasio Girardot

Television: Win +

January 27th

Union Magdalena vs Alianza Petrolera

Time: 4:00 pm

Stadium: Sierra Nevada

Television: Win / Win +

Patriotas FC vs Independiente Medellin

Time: 6:05 pm

Stadium: La Independencia

Television: Win / Win +

Deportivo Pereira vs America de Cali

Time: 8:10 pm

Stadium: Hernán Ramírez Villegas

Television: Win +

It may interest you: (Did Djokovic lie? They analyze his deportation in Australia again)

Third date

January 29

Cortuluá FC vs Independiente Santa Fe

Time: 2:00 pm

Stadium: October 12

Television: Win / Win +

Golden Eagles vs Once Caldas

Time: 4:05 pm

Stadium: Alberto Grisales

Television: Win / Win +

Junior FC vs La Equidad

Time: 6:10 pm

Metropolitan Stadium

Television: Win +

Millonarios FC vs Atlético Nacional

Time: 8:15 pm

Stadium: El Campín

Television: Win +

January 30th

Patriotas FC vs Deportivo Pereira

Time: 2:00 pm

Stadium: La Independencia

Television: Win / Win +

Independiente Medellin vs Deportivo Cali

Time: 4:05 pm

Stadium: Atanasio Girardot

Television: Win +

America de Cali vs Atlético Bucaramanga

Time: 6:10 pm

Pascual Guerrero stadium

Television: Win +

Alianza Petrolera vs Envigado FC

Time: 8:15 pm

Stadium: Daniel Villa Zapata

Television: Win / Win +

Millionaires vs. America.

January 31

Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Time: 6:00 pm

Stadium: Departamental Libertad

Television: Win / Win +

Sports Tolima vs Union Magdalena

Time: 8:05 pm

Stadium: Manuel Murillo Toro

Television: Win +

Fourth date

February 2nd

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Time: 2:00 pm

Stadium: Alfonso López

Television: Win / Win +

Envigado FC vs Millonarios FC

Time: 4:05 pm

Stadium: Polideportivo Sur

Television: Win +

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Time: 6:10 pm

Stadium: Deportivo Cali

Television: Win +

Independiente Santa Fe vs Junior FC

Time: 8:15 pm

Stadium: El Campín

Television: Win +

February 3rd

Equity vs Golden Eagles

Time: 2:00 pm

Stadium: Metropolitano de Techo

Television: Win / Win +

Union Magdalena vs Deportivo Pasto

Time: 4:05 pm

Stadium: Sierra Nevada

Television: Win / Win +

Jaguares FC vs Patriotas FC

Time: 6:10 pm

Stadium: Jaraguay

Television: Win / Win +

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Time: 8:15 pm

Stadium: Atanasio Girardot

Television: Win +

February 4th

Cortuluá FC vs América de Cali

Time: 4:00 pm

Stadium: October 12

Television: Win +

Once Caldas vs Independiente Medellín

Time: 8:00 pm

Stadium: Palogrande

Television: Win +

Aguilas’ goal against Santa Fe Photo: Héctor Fabio Zamora / TIME

Plus

Fifth date

February 5th

Envigado FC vs Deportivo Cali

Time: 4:05 pm

Stadium: Polideportivo Sur

Television: Win +

February 6th

Patriotas Boyacá vs La Equidad

Time: 2:00 pm

Stadium: La Independencia

Television: Win / Win +

Sports Tolima vs Atlético Bucaramanga

Time: 4:05 pm

Stadium: Manuel Murillo Toro

Television: Win / Win +

Millonarios FC vs Unión Magdalena

Time: 6:10 pm

Stadium: El Campín

Television: Win +

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Time: 8:15 pm

Stadium: Departamental Libertad

Television: Win +

February 7th

Alianza Petrolera vs Jaguares FC

Time: 4:05 pm

Stadium: Daniel Villa Zapata

Television: Win / Win +

Junior FC vs Golden Eagles

Time: 6:10 pm

Metropolitan Stadium

Television: Win +

America de Cali vs Independiente Santa Fe

Time: 8:15 pm

Pascual Guerrero stadium

Television: Win +

February 8th

Independiente Medellín vs Cortuluá FC

Time: 6:00 pm

Stadium: Atanasio Girardot

Television: Win / Win +

Deportivo Pereira vs Once Caldas

Time: 8:05 pm

Stadium: Hernán Ramírez Villegas

Television: Win +

sports