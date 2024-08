Viel spricht dafür, daran vorbeizulaufen. Für deutsche Augen sieht es wenig urtümlich aus: Der Name wird eingerahmt von Coca-Cola-Logos, und durchs Fenster blickt man in eine Neosteinhöhle mit Kunstlederbänken im Chesterfieldstil. Doch der Balkan schert sich nicht darum, wie Deutsche sich den Balkan vorstellen.

Er erzählt stolz von Steinmeier

Fakt ist: Im „Tako Mako“ gibt es Baklava, mit Walnussfüllung, zuckersüß. Darauf weist der Bruder des Inhabers Passanten hin, die stehen bleiben, weil sie in ein benachbartes Schaufenster gucken und dabei Deutsch reden. Auch der Bruder hat einen Laden hier, er verkauft Edelsteine und Schmuck. Aber dass er die deutschen Besucher anspricht, bedeutet nicht, dass er ihnen Edelsteine verkaufen will. Vielmehr erzählt er stolz von Steinmeier.

At “Tako Mako”: speciality of the house Friederike Haupt

That he was here. In his brother’s café! Proof? Gladly. He takes out his cell phone and shows photos: Steinmeier on the street in front of the “Tako Mako”, Steinmeier inside, at the table. And really, it is documented: On Wednesday, November 30, 2022, the German Federal President entered that café together with the North Macedonian President as part of a state visit and had tea and puff pastries there.

An honor, says the Edelstein brother. The Federal President is a good man, Germany is a good country. It sounds as if the glory of this man, this country, lies like a blessing over the “Tako Mako.” So let’s dive in: How does this pastry, enjoyed by the highest German authorities, taste?