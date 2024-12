Buying an apartment or a house has become practically impossible. Prices have skyrocketed in recent years, which has meant that being a homeowner is only within the reach of a few. The average price of housing in Spain is already at 2,244 euros, according to a report prepared by the Idealista portal with data from November 2024. A most discouraging figure if compared to that of 2023, as this has increased almost 11 points. Related news standard No The cheapest town in Madrid to buy a home: 192 square meters for less than 100,000 euros Virginia López Esplá standard No The rental price does not go below 700 euros per month in the cheapest neighborhoods of the large capitals Antonio Ramírez CerezoIn Madrid the situation is even worse. It is the most expensive autonomous community to live in. The average cost per square meter amounts to 3,712 euros, well above the national average. In the capital this rise is even more notable. The square meter reaches 4,891 euros. However, it must be taken into account that the amount varies greatly depending on the district in which we are located. For example, in Usera, Villaverde or San Blas it is possible to purchase a 100 square meter home for around 200,000 euros. Average price of housing in the Madrid Arganzuela districts: 5,062 euros per square meter. Barajas: 3,901 euros per square meter. Carabanchel: 2,889 euros per square meter. Center: 6,594 euros per square meter. Chamartín: 6,573 euros per square meter. Chamberí: 7,173 euros per square meter. Ciudad Lineal: 4,002 euros per square meter. Fuencarral: 4,305 euros per square meter. Vegetables: 4,490 euros per square meter. Latina: 3,068 euros per square meter. Moncloa: 5,147 euros per square meter. Moratalaz: 3,327 euros per square meter. Puente de Vallecas: 2,518 euros per square meter. Withdrawal: 6,333 euros per square meter. Salamanca: 8,642 euros per square meter. San Blas: 3,194 euros per square meter. Tetouan: 4,950 euros per square meter. Usera: 2,719 euros per square meter. Vicálvaro: 3,297 euros per square meter. Villa de Vallecas: 2,989 euros per square meter. Villaverde: 2,204 euros per square meter. The most expensive neighborhoods in Madrid to buy a home in 2025Although there are cheaper places in Madrid, there are also very expensive ones. Being an owner in some neighborhoods means making a prior investment of more than one million euros. According to the Idealista study, there are 83 areas in which the square meter is above 3,000 euros, almost all of them located in the districts of Salamanca, Chamberí and Centro. Of them, 22 exceed 6,000 euros and six exceed 8,000 euros. But which is the most expensive? The cheapest neighborhoods in Madrid to buy a home Recoletos (Salamanca): 10,473 euros per square meter. Castellana (Salamanca): 9,689 euros per square meter. Almagro (Chamberí): 9,169 euros per square meter. Goya (Salamanca): 8,844 euros per square meter. Jerónimos (Retiro): 8,750 euros per square meter. List (Salamanca): 8,082 euros per square meter. Chueca (Center): 8,070 euros per square meter. Trafalgar (Chamberí) : 7,471 euros per square meter. Huertas-Cortes (Center): 7,379 euros per square meter. Sol (Center): 7,287 euros per square meter. Nuevos Ministerios-Ríos Rosas (Chamberí): 7,030 euros per square meter. Malasaña-University (Center): 6,862 euros per square meter. New Spain (Chamartín): 6,720 euros per square meter. Bernabéu-Hispanoamérica (Chamberí): 6,720 euros per square meter. Argüelles (Moncloa): 6,444 euros per square meter. Vallehermoso (Chamberí): 6,444 euros per square meter. Palace (Center): 6,316 euros per square meter. Arapiles (Chamberí): 6,250 euros per square meter. Children Jesus (Retiro): 6,197 euros per square meter. Garden City (Chamberí): 6,117 euros per square meter. Gaztambide (Chamberí): 6,111 euros per square meter. Cuatro Caminos (Tetúan): 5,950 euros per square meter. Cuzco-Castillejos (Tetouan) : 5,909 euros per square meter. Colina (Ciudad Lineal): 5,904 euros per square meter. Fuente del Berro (Salamanca): 5,895 euros per square meter. Guindalera (Salamanca): 5,885 euros per square meter. Prosperidad (Chamartín) : 5,773 euros per square meter. Castilla (Chamartín) : 5,512 euros per square meter. Valdemarín (Moncloa): 5,384 euros per square meter. Montecarmelo (Fuencarral) : 5,354 euros per square meter. Conde Orgaz-Piovera (Hortaleza): 5,338 euros per square meter. Adelfas (Retiro): 5,209 euros per square meter. Lavapiés-Embajadores (Center): 5,182 euros per square meter. Imperial (Arganzuela): 5,182 euros per square meter. Legazpi (Arganzuela): 5,130 euros per square meter. Palos de Moguer (Arganzuela) : 5,122 euros per square meter. Pacífico (Retiro): 5,115 euros per square meter. Acacias (Arganzuela): 5,063 euros per square meter. Delicias (Arganzuela): 5,059 euros per square meter. Estrella (Retiro): 5,034 euros per square meter. Costillares (Ciudad Lineal): 4,968 euros per square meter. Aravaca (Moncloa): 4,924 euros per square meter. Chopera (Arganzuela): 4,910 euros per square meter. University City (Moncloa): 4,900 euros per square meter. San Juan Bautista (Ciudad Lineal): 4,839 euros per square meter. La Paz (Fuencarral) : 4,803 euros per square meter. Valdebebas-Valdefuentes (Hortaleza): 4,802 euros per square meter. Arroyo del Fresno (Fuencarral): 4,637 euros per square meter. Sanchinarro (Hortaleza): 4,637 euros per square meter. The three most expensive neighborhoods in Madrid to buy a home this 2025 are Recoletos (Salamanca), Castellana (Salamanca) and Almagro (Chamberí). Here a 100 square meter apartment costs between 900,000 euros and one million euros. In others such as Valdebebas-Valdefuentes, Arroyo del Fresno or Sanchinarro, a home with the same dimensions and conditions has a price of 500,000 euros.

