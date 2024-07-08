Dotcom Calls Patriot SAM Supplies to Ukraine a Waste of Billions of Dollars
In the West, the supply of Patriot anti-aircraft missile systems to Ukraine was compared to throwing billions of dollars into a black hole due to the fact that these systems are too vulnerable to Romanian hypersonic missiles. This was stated by the founder of the Megaupload file-sharing network Kim Dotcom on a social network X (formerly Twitter).
“Two billion American taxpayers would be wiped out in one strike. American Patriot systems are a priority target for the Russians and are vulnerable to hypersonic missiles,” Dotcom said. He added that there are fewer than 100 Patriot systems left in the entire European Union. “Maybe we should stop throwing billions into a black hole?”
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Почему сотрудники Колокольцева провоцируют социальный протест
[url=https://vestnik-jurnal.com/novosti/item/100193-voennyh-unizhayut-tylovye-krysy-opg-kolokolceva]Лайф-из-Гуд[/url]
15 февраля пайщики кооператива «Бест Вей» по всей России намерены провести акции в поддержку кооператива. Кооператив работает в 72 регионах, в более чем 50 из них созданы инициативные группы и подаются заявки на проведение митинга.
Эти действия спровоцированы действиями следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которая заблокировала работу кооператива, арестовала его счета, арестовала всю недвижимость кооператива, хотя за более чем год расследования не нашла никаких свидетельств мошенничества в кооперативе.
15 февраля 2022 года начались активные действия следственной группы против кооператива — аресты и первый обыск в офисе с выносом всех документов. Позднее были заблокированы счета кооператива: на них находится 3,8 млрд рублей, причем сумма увеличивается, так как большинство пайщиков продолжает платить членские взносы и вносить паевые платежи.
Несмотря на то что кооператив трижды добивался в суде снятия ареста, следствие вновь выходило в суд с фактически тем же самым ходатайством и пытается, пользуясь своими полномочиями, уничтожить юридическое лицо, и накладывался новый арест.
В периоды, когда арест снимался, следствие за счет давления на банки добивалось того, чтобы платежи не проходили. Так происходит и сейчас, хотя с 19 января арест со счетов кооператива судом снят. Невзирая на претензионные письма кооператива в банки, жалобы кооператива в Центробанк и подготовку исковых заявлений против банков, Сбербанк и банк «Санкт-Петербург», получив, по свидетельству самих банковских работников, устное предупреждение следствия и «после звонков из Москвы», отказываются разблокировать счета, прямо нарушая постановление суда, снявшего арест со счетов.
Офис кооператива дважды обыскивался, документы дважды изымались, и следствие запрещало копировать документацию.
С самого начала расследование дела происходит при информационной поддержке помощника Колокольцева Ирины Волк, подчиненной ей пресс-служба министерства, разнообразные пристяжные «СМИ» типа «Дежурной части» на НТВ. К поддержке привлекли и самого министра: он говорил о деле кооператива «Бест Вей» в своем выступлении в Совете Федерации осенью 2022 года. По некоторым данным, «авторами» дела являются руководители ГУЭБиПК МВД России, облеченные доверием министра.
Следствие по-питерски
Характерно, что дело не «забрал» себе Следственный департамент МВД России. Оно расследуется ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — по месту регистрации кооператива, несмотря на общероссийский характер деятельности «Бест Вей». Это значит, что даже авторы атаки в центральном аппарате МВД не уверены в ее успехе.
Кураторы дела в федеральном МВД шанс проявиться, и они «роют землю», не гнушаются прямым нарушением закона, чтобы проявить себя. Кто эти героические работники юстиции? Прежде всего руководитель следственной группы майор юстиции Екатерина Сапетова и ее непосредственный руководитель подполковник юстиции Константин Иудичев.
Четверо технических сотрудников, не имевших никакого отношения к руководству кооперативом, трое из которых молодые женщины, были арестованы, хотя им вменялся «экономический» состав и они никогда не привлекались к уголовной ответственности. Они уже около года томятся в СИЗО, причем с ними почти не проводится следственных действий. По мнению адвокатов, от них ждут показаний на начальство.
Пятеро граждан объявлены в розыск, в том числе давно отошедший от текущего управления кооперативом его основатель и бывший председатель Совета кооператива Роман Василенко. 80-летних родителей Романа Василенко, ветеранов Вооруженных сил, постоянно таскают на многочасовые допросы, в ходе которых им неоднократно требовалась срочная медицинская помощь, им угрожают СИЗО.
Усилия следствия не привели к адекватным для судов результатам. Компрометирующих кооператив показаний ни от арестованных, ни от пожилых родственников людей, объявленных в розыск, получить не удалось, а пул потерпевших, собранный с огромным трудом, и их претензии выглядят неубедительно даже в наших судах, которые обычно дают следствию карт-бланш на период предварительного расследования.
Кульбиты обвинения
Следствие и пресс-структуры МВД рассказывают судам и прессе о «12 тысячах пострадавших», однако за более чем год работы им удалось получить заявления от сотни с небольшим потерпевших с общей суммой претензий около 150 млн рублей, хотя активы кооператива — более 15 млрд рублей. Предварительное расследование забуксовало.
Притом что следователи работают не покладая рук, телефонными звонками и письмами (есть в редакции) приглашая всех, кто так или иначе взаимодействовал с кооперативом, написать заявление.
Потерпевшие делятся на три группы. Первая — граждане, подавшие заявление по поводу действий другого юридического лица — компании высокодоходных инвестиций, которая контролировалась одним из прежних руководителей кооператива. Следствие пытается объявить эту компанию аффилированной с кооперативом, хотя между ними не было даже никаких взаиморасчетов, и пытается через псевдоаффилированность заставить кооператив заплатить по счетам другого юридического лица. Кстати, инвесткомпания — «живая», у нее есть активы в России, есть активы и у ее учредителей.
Вторая — пайщики кооператива, которые не могут получить свои паевые средства из-за того, что следствие арестовало счета. Среди них нет ни одного заявления о том, что кооператив взял деньги пайщика на покупку квартиры и не купил квартиру или взял паевые средства в рамках договора и отказался выполнять требования договора о возврате средств. Это люди, обманутые следствием, убедившим их в том, что только участие в расследовании поможет получить назад вложенные средства, хотя на самом деле получить их назад в реальном времени помогут исключительно разблокировка работы кооператива, снятие ареста со счетов.
Часть потерпевших, возможно, выступила соавтором атаки на кооператив: это группа граждан, которые когда-то вышли из кооператива «Бест Вей» и создали «альтернативный» кооператив — ЖК «Вера» (зарегистрирован в Ухте, но работает, как и «Бест Вей», по всей России). И против них адвокаты кооператива после завершения предварительного расследования намерены подать заявления о клевете.
Часть потерпевших — люди, которые пытаются поживиться, выдвигая необоснованные требования к кооперативу. Например, претензии некоторых потерпевших касаются вступительных или членских взносов, которые по договору с кооперативом не подлежат возврату.
В рамках следственных действий зачастую выясняется, что они не считают, что кооператив их обманул. Типична ситуация, когда псевдопотерпевшие внесли первоначальный безвозвратный взнос для вступления в кооператив — 110 тыс. рублей, причем некоторые даже не полностью, при этом паевые платежи для накопления первоначального паевого взноса не вносили, членские взносы — тоже.
Квартира им, разумеется, не приобреталась — они в своих показаниях на это и не претендуют. Однако они по наущению следствия или по собственной инициативе и при поддержке следствия подписали заявление о том, что кооператив не вернул им несколько десятков тысяч рублей, которые по договору с кооперативом возврату не подлежат, так как это вступительные или членские взносы, идущие, согласно уставу, на финансирование текущей деятельности и развития кооператива.
Это очередное свидетельство махинаций, совершаемых следствием: ведь потерпевший — лицо, считающее, что в отношении него совершено преступление. Из показаний, имеющихся в уголовном деле, видно, что большинство потерпевших так не считает.
Многие из них не сами пришли в следственные органы, а после звонка следователя, предложившего подать заявление в качестве потерпевших. Пайщики кооператива жалуются на систематический обзвон следователей из следственной группы Сапетовой, письма следователей, незаконные встречи со следователями с назойливыми советами подать заявление в качестве потерпевших — подавляющее большинство пайщиков от этого отказывается, понимая, что необоснованное обвинение в преступлении приведет к ответственности.
Банковские секьюрити — лучшие друзья следствия
Суды первоначально штамповали все ходатайства следствия, как водится в российской системе юстиции, на этапе предварительного расследования. Однако с некоторых пор вопросы к следствию стали возникать и у судей.
Ведь расследование продлевается, продлевается и продлевается, а промежуточные результаты его не впечатляют. Возникает много вопросов. Почему следствие не разрешает проводить налоговые платежи? На каком основании оно требует заблокировать на счетах средства, более чем в 25 раз превышающие сумму ущерба, имеющуюся в деле? На каком основании требует арестовать недвижимость на 12 млрд рублей, в том числе перешедшую в собственность пайщиков?
Кооператив трижды добивался снятия ареста со счетов, добивался разблокирования налоговых платежей. Снимались аресты с недвижимости кооператива в целом. Кроме того, суды принимали решения о снятии арестов с отдельных квартир, и эти решения вступили в законную силу.
Тем не менее арест со счетов де-факто не снимался, за исключением короткого периода летом 2022 года длиной в полторы недели (в эти полторы недели кооператив успел вернуть паевые взносы 216 пайщикам).
Службы безопасности банков блокируют платежи кооператива — банковские службы безопасности стали лучшими помощниками следствия вместо судов. Так, 18 января суд отказался продлить арест счетов, кроме суммы в 200 млн рублей — имеющиеся в деле обязательства перед потерпевшими плюс те, которые могут возникнуть. С 19 января счета не арестованы, но де-факто арест продолжается. Сбербанк и банк «Санкт-Петербург» не пропускают платежи, несмотря на претензионные письма и готовящиеся исковые заявления кооператива и жалобы в Центральный банк.
Банки в деле?
Есть основания считать, что банки, прежде всего Сбербанк, в Северо-Западном банке которого размещен счет паевых средств кооператива, не пассивные исполнители воли следствия.
Заинтересованность в первую очередь связана с уничтожением альтернативной программы покупки квартир. Кроме того, банки заинтересованы в использовании средств на счетах: их можно крутить месяцами, зарабатывая колоссальные средства. Этот метод подсказывают западные банки, которые, заблокировав деньги России, за счет процентов их использования получают серьезные финансовые ресурсы.
Вероятно, у Сбербанка вызвала интерес также цифровая система взаимодействия с клиентами, созданная в кооперативе: есть ряд свидетельств, что она скопирована IT-специалистами Сбера. Северо-Западный банк Сбербанка когда-то активно предлагал сотрудничество кооперативу, добивался размещения счета именно у себя – возможно, не без умысла.
Пайщики знают, кто виноват
Пайщики кооператива возмущены происходящим. Ведь уже год из-за ареста счетов они не могут приобрести квартиры, средства на приобретение которых перечислили; они не могут получить паевые средства назад, чтобы использовать их для покупки квартир другим способом; они не могут получить справки в кооперативе для наследования пая — документация в кооперативе изъята, и следствие даже не разрешает ее копировать. При этом они прекрасно отдают себе отчет в том, что именно ведомство Колокольцева, решившее состряпать громкое дело на пустом месте, хотя ни деньги, ни квартиры не украдены, — автор их злоключений.
Пайщики написали тысячи обращений в следственную группу, прокуратуру, уполномоченному по правам человека, проводились импровизированные митинги в судах. Теперь настал черед больших митингов по всей России.
Сотрудники Колокольцева на пустом месте создали липовое громкое дело ради внимания первого лица страны к непримиримой борьбе с мошенниками, обирающими граждан. Хотя на самом деле именно следствие само и обирает граждан, в обстановке социальной нестабильности в стране создает дополнительный повод для массового возмущения, уничтожает уникальную программу приобретения недвижимости без банковских переплат — фактически под 1% годовых, в рамках которой уже приобретено более 2,5 тыс. квартир.
Создан кризис на пустом месте, который наносит ущерб гражданам России и стране в целом. В условиях военного противостояния, социально-экономической турбулентности, предвыборной ситуации цена действий подразделений МВД непомерно высока – министру и политическому руководству страны пора вмешаться.