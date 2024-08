Der Tod des Software-Milliardärs Mike Lynch beim Untergang seiner Luxusyacht vor Sizilien hat besonders im Vereinigten Königreich enormes Aufsehen erregt. Lynch, einst als „britischer Bill Gates“ gefeiert, galt als einer der wichtigsten IT-Pioniere des Landes und war zeitweilig Technologieberater der Regierung Cameron. In seiner Karriere erlebte er extreme Höhen – und extreme Tiefen. Mehr als ein Jahr saß er bis Mitte dieses Jahres in San Francisco unter Hausarrest während einer Anklage wegen angeblichen Betrugs beim Verkauf seines Softwarekonzerns Autonomy .

Just auf seinen Triumph in diesem Juni, den Freispruch im großen US-Prozess, folgte kurz darauf die Tragödie: Der Segeltrip nach Italien, auf dem er mit Familie und Freunden seine wiedergewonnene Freiheit feiern wollte, endete in der Katastrophe. In der Nacht zum Montag traf ein Wirbelsturm die Yacht, die unglaublich schnell sank. Seine Ehefrau Angela Bacares überlebte das Unglück. Der 59 Jahre alte Lynch, seine 18-jährige Tochter, der Morgan-Stanley-Banker Jonathan Bloomer, ein befreundeter Geschäftspartner, dessen Frau und drei weitere Menschen konnten sich nicht mehr retten.

Die Welt habe „ein Genie verloren“, seine Familie einen „Giganten von einem Mann“, schrieb Lynchs Ko-Gründer David Tabizel nach der Todesnachricht. Die Royal Academy of Engineering verneigte sich vor ihm, ebenso die BBC, in deren Verwaltungsrat er als Direktor gesessen hat. Die Tech-Industriegruppe Tech UK nannte Lynch „eine enorm wichtige und wegweisende Figur für den britischen Technologiesektor“.

Erster Aushilfsjob als Reinigungskraft

Lynch, 1965 als Sohn irischer Einwanderer in Ilford, Ost-London, geboren, hat sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet. Seine Mutter arbeitete als Krankenschwester, in ihrem Hospital fand der junge Lynch einen ersten Aushilfsjob als Reinigungskraft. Mittels eines Stipendiums schaffte er es an eine teure, renommierte Privatschule, konnte anschließend in Cambridge Natur- und Computerwissenschaften studieren und für eine Doktorarbeit über ein Vorläufergebiet der Künstlichen Intelligenz forschen. Seine Dissertation stützte sich auf den Mathematiker Thomas Bayes aus dem 18. Jahrhundert (nach dem er auch die verhängnisvolle Segelyacht benannte).

Lynch war immer ein Tüftler. Er programmierte, bastelte und entwickelte, zum Beispiel ein Synthesizerprogramm für die Musikindustrie oder eine digitale Fingerabdruckerkennung für die britische Polizei. Noch als Student hatte er erste Start-up-Unternehmen gegründet. Daraus entstand Autonomy, ein schnell und aggressiv wachsendes Softwareunternehmen. 2000 Mitarbeiter beschäftigte er, zu den Kunden seiner Datenverarbeitungsprogramme gehörten einige der namhaftesten Konzerne der Welt.

Im Jahr 2011 kam dann der amerikanische Konzern Hewlett-Packard, der wie wild interessiert an der Cambridger Softwareschmiede war, und machte ein erstaunlich hohes Gebot. Lynch und seine Partner verkauften Autonomy für 11,7 Milliarden Dollar an die Amerikaner. Für seine 8 Prozent Unternehmensanteil erhielt Lynch mehr als 800 Millionen Dollar. Der „britische Bill Gates“, ausgezeichnet mit dem Verdienstorden „Order of the British Em­pire“ (OBE), stand auf dem Höhepunkt seines Ruhms.

Das Damoklesschwert des Prozesses

Nur ein Jahr darauf erhob HP Betrugsvorwürfe gegen die Autonomy-Führung. Diese habe die Bücher manipuliert, um den Wert des Unternehmens künstlich um etwa 5 Milliarden Dollar aufzublähen. HP hatte zuvor über 8 Milliarden Dollar auf den Wert abschreiben müssen, HP-Chef Leo Apotheker wurde gefeuert.

Für Lynch begann eine zwölfjährige juristische Abwehrschlacht gegen die Vorwürfe. Gleichzeitig war er weiter unternehmerisch tätig, seine Wagniskapitalgesellschaft beteiligte sich frühzeitig an Darktrace , einem Cybersecurity-Start-up, das inzwischen Milliarden wert ist. Lynchs Expertise als Tech-Pionier half beim Aufbau.

Gleichzeitig schwebte über ihm all die Jahre das Damoklesschwert des US-Prozesses. Vergeblich wehrte er sich gegen seine Auslieferung in die USA. Die Chancen, dass er den Strafprozess dort gewinnen könne, schienen sehr schlecht. Der ehemalige Finanzvorstand von Autonomy, Sushovan Hussain, wurde in den USA zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, HP gewann 2022 einen zivilen Schadenersatzprozess gegen Lynch. In Handschellen wurde er 2023 in die USA ausgeflogen, musste in San Francisco in Hausarrest, seinen Pass abgeben, 100 Millionen Dollar Kaution hinterlegen.

Vor Gericht argumentierte Lynch, dass er mit der komplizierten, trickreichen Buchführung von Hussain nicht befasst gewesen sei; außerdem hatten Rechnungsprüfer die Bilanzen abgesegnet. Anfang Juni dann das Wunder: Die Geschworenen urteilten schließlich, Lynch sei nicht schuldig. Mit Tränen in den Augen erlebte er das Urteil. Auch der mitangeklagte ehemalige Autonomy-Vize Stephen Chamberlain konnte das Gericht als freier Mann verlassen.