Since 2006 the Spanish Marketing Association carries out the elaboration of the “Marketing Director Expectations Index“, in which, based on a representative sample of companies from different sectors, the degree of expectations of the directors of marketing regarding the evolution of their marketsobtaining, therefore, a valuable and reliable indicator of the behavior of the global economy.

El IEDM, es un índice de periodicidad semestral, considerado por el Centro de Predicciones Económicas, como uno de los índices que mejor predicen la coyuntura económica de España.

La presentación del Estudio IEDM del primer semestre de 2025 se llevará a cabo el 23 de enero de 10.00 a 11.30, en la Fundación PONS.



La cita incluirá también una mesa de debate donde expertos del sector analizarán y discutirán las conclusiones del informe. La inscripción está abierta.

En colaboración con GfK – A NielsenIQ Company, empresa líder en análisis de mercado, el Estudio IEDM (Índice de Expectativas de los Directores de Marketing) recopila datos de una muestra representativa de empresas de diversos sectores. Más de 220 directores de marketing de empresas líderes participaron en la última edición.

Este índice, diseñado específicamente por y para profesionales, ofrece información relevante, precisa y objetiva, combinando datos cuantitativos y cualitativos. Se basa en las previsiones de los directores de marketing sobre aspectos clave como el desempeño de sus marcas, la inversión publicitaria y las ventas. También incluye análisis detallados de los sectores evaluados y aborda temas específicos en función del contexto actual.

El acto contará con la bienvenida de José Luis Arbeo, director general de AMKT y María Jesús Magro, directora de Fundación Pons. A continuación, Javier mora, director de GfK Nielsen presentará las conclusiones del Índice y se cerrará el acto con la mesa de debate protagonizada por Alfonso González, Chief Strategy Officer de Havas Media Group Spain, Juan Ramón gil Gómez, director de Marketing y Desarrollo de elEconomista, Beatriz Navarro, CMO de Renault y Carmen Pérez, jefa de Marca Corporativa y Comunicación Comercial de Ibercaja.

AMKT es una asociación profesional que agrupa más de mil socios entre empresas, directivos y profesionales de marketing en España. Fundada en 1961 bajo la denominación de Club de Dirigentes de Marketing de Madrid, en el año 2009 se convierte en la Asociación de Marketing de España (AMKT).

Está gestionada por un Consejo de Gobierno -presidido actualmente por Enrique Arribas, director de Marketing Corporativo y Marca del Banco Santander– y por distintas Comisiones Ejecutivas.

AMKT tiene como compromiso impulsar el buen marketing, entendido como el motor del éxito empresarial, así como ofrecer apoyo y herramientas a los profesionales de marketing para que puedan crecer profesionalmente.

elEconomista.es, líder de audiencia en información económica en español, duplicando en número de lectores a sus más directos competidores, en su apuesta por apoyar el tejido empresarial español, entiende el marketing como una actividad transversal y estratégica para el crecimiento de las compañías y la economía en su conjunto, donde este tipo de índices aportan una visión prospectiva de valor sobre la economía.